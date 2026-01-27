Форма поиска по сайту

27 января, 15:55

ГП направила в суд дело против Юлии Тимошенко о фейках о ВС РФ

Фото: ТАСС/EPA/JOSE SENA GOULAO

Уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко направлено в Басманный районный суд Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

Тимошенко заочно обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в размере 3–5 миллионов рублей до лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Как уточнили в ГП, обвиняемая, находясь за пределами России, из политических и идеологических мотивов подготовила и разместила в одной из соцсетей публикацию. В ней содержались заведомо ложные сведения о причастности российских военнослужащих к убийствам мирных жителей в Буче и Ирпене.

При этом, согласно информации Минобороны России, военнослужащие не применяют запрещенные средства и методы ведения боевых действий и не совершают преступлений в отношении гражданского населения.

Распространяемые украинскими СМИ фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о подобных преступлениях, в ГП назвали провокациями.

Тимошенко была объявлена в международный розыск в июне 2024 года. Спустя год суд заочно избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее суд в Москве заочно арестовал историка Тамару Эйдельман (признана в РФ иноагентом), которая обвиняется в реабилитации нацизма и распространении фейков о Вооруженных силах России.

В рамках проверки, организованной прокуратурой Москвы в июне прошлого года, был выявлен публичный канал Эйдельман, где она выразила неуважение защитникам Отечества и Дню воинской славы.

