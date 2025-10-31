Историка Эйдельман заочно арестовали по делу о фейках о ВС РФ

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/tamara.eidelman (Тамара Эйдельман признана в РФ иноагентом)

Суд в Москве заочно арестовал историка Тамару Эйдельман (признана в РФ иноагентом), которая обвиняется в реабилитации нацизма и распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"Ей заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи 354.1 УК РФ и пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ", – говорится в сообщении.

Прокуратура Москвы начала проверку в отношении Эйдельман в июне прошлого года. Тогда правоохранители нашли в Сети ее публичный канал, где она выразила неуважение защитникам Отечества и Дню воинской славы. Ее заподозрили в возбуждении ненависти и вражды.

Дорогомиловский суд столицы обязал Эйдельман выплатить штраф за дискредитацию российской армии в размере 50 тысяч рублей.

Позже в Минюст России поступили материалы, согласно которым Эйдельман вела политическую деятельность в интересах иностранной организации. В публикациях она систематически распространяла как негативные мнения о проводимой органами государственной власти политике, так и недостоверные сведения, затрагивающие спецоперацию на Украине.

