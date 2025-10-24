Фото: ТАСС/Александр Щербак (Ксения Лученко признана в РФ иноагентом)

МВД РФ объявило в розыск журналистку Ксению Лученко (признана в РФ иноагентом), говорится в базе данных министерства.

Уточняется, что ее разыскивают по уголовной статье. Других подробностей не приводится.

Ранее следователи возбудили против журналистки уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах России (ВС РФ). По версии следствия, Лученко разместила публикации с ложной информацией на сайте нежелательной организации и в одном из мессенджеров.

Лученко находится за пределами России. Рассматривается вопрос об объявлении ее в международный розыск и заключении под стражу, указывали представители Следственного комитета РФ.