МВД РФ объявило в розыск журналистку Ксению Лученко
Фото: ТАСС/Александр Щербак (Ксения Лученко признана в РФ иноагентом)
МВД РФ объявило в розыск журналистку Ксению Лученко (признана в РФ иноагентом), говорится в базе данных министерства.
Уточняется, что ее разыскивают по уголовной статье. Других подробностей не приводится.
Ранее следователи возбудили против журналистки уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах России (ВС РФ). По версии следствия, Лученко разместила публикации с ложной информацией на сайте нежелательной организации и в одном из мессенджеров.
Лученко находится за пределами России. Рассматривается вопрос об объявлении ее в международный розыск и заключении под стражу, указывали представители Следственного комитета РФ.