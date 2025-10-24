Минюст внес в список иноагентов журналистов Ирину Кузьмичеву и Нино Росебашвили

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Список иностранных агентов пополнился журналистами Ириной Кузьмичевой, Нино Росебашвили, Дмитрием Чернышевским, востоковедом Русланом Сулеймановым, а также проектами "Сердитая Чувашия" и "Усть-Кут24". Об этом говорится на сайте Минюста РФ.

По данным ведомства, Кузьмичева распространяла сообщения иноагентов и организаций, признанных нежелательными на территории России, а также публиковала фейки о решениях российских властей и о действиях Вооруженных сил России (ВС РФ). Кроме того, она выступала против спецоперации на Украине.

Росебашвили также публиковала ложную информацию о публичных властях РФ и выступала против СВО. Она создавала и распространяла сообщения других иностранных агентов и нежелательных организаций.



В свою очередь, Чернышевский распространял сообщения иноагентов и нежелательных организаций, размещал фейки о решениях российских властей и публиковал фейки о ВС РФ. Также он выступал против СВО.

Сулейманов не только принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов и организаций, включенных в перечень нежелательных на территории страны, но был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ. Также он публиковал фейки о властях РФ и выступал против СВО.

Кроме того, проекты "Сердитая Чувашия" и "Усть-Кут24" распространяли ложные публикации о решениях российских властей, выступали против спецоперации на Украине и принимали участие в распространении сообщений иноагентов. При этом основателем "Сердитой Чувашии" является лицо-иноагент, а создатель "Усть-Кут24" проживает за пределами Российской Федерации.

Ранее Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов экс-депутата Мосгордумы от партии "Яблоко" Максима Круглова. Также в реестр включен блогер Павел Сюткин, который обвиняется в распространении заведомо ложной информации о российской армии. Кроме того, в список террористов попала журналистка Ксения Лученко (признана в РФ иноагентом), в отношении которой возбуждено уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ.

