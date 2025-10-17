ТАСС: суд арестовал иеромонаха Пинчука за оправдание терроризма

Фото: depositphotos/doomu

Арестован осужденный за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ) иеромонах "Русской православной церкви заграницей под омофором митрополита Агафангела" Евгений Пинчук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, Пинчук в одном из телеграм-каналов якобы высказал "респект" основателю организации "Русский добровольческий корпус" (РДК) (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).

В результате злоумышленника задержали, провели обыск у него дома и возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").

"Суд поместил его под стражу на два месяца", – рассказал собеседник СМИ.

Ранее Мещанский суд Москвы заочно приговорил блогера Илью Варламова (признан в РФ иноагентом) к 8 годам колонии общего режима по делу о фейках о ВС РФ. Ему также предписали выплатить штраф в размере 99,5 миллиона рублей и запретили администрировать сайты в течение четырех лет.

