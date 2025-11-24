Журналистка Лученко заочно арестована по делу о фейках о ВС РФ

Фото: ТАСС/Александр Щербак (Ксения Лученко признана в РФ иноагентом)

Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал журналистку Ксению Лученко (внесена в реестр иноагентов в РФ) по делу о распространении ложной информации о российской армии. Об этом ТАСС рассказали представители инстанции.

Уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах России было возбуждено против Лученко в конце сентября 2025 года. По версии следствия, журналистка опубликовала на сайте нежелательной организации и в одном из мессенджеров сообщения, в которых содержатся ложные сведения о российской армии.



Сейчас Лученко находится за границей. Спустя время она была объявлена в международный розыск.

Ранее суд в Москве заочно арестовал историка Тамару Эйдельман (признана в РФ иноагентом), которая обвиняется в реабилитации нацизма и распространении фейков о Вооруженных силах России.

В рамках проверки, организованной прокуратурой Москвы в июне прошлого года, был выявлен публичный канал Эйдельман, где она выразила неуважение защитникам Отечества и Дню воинской славы.

