28 октября, 15:30

Происшествия

Суд оштрафовал уличную певицу Логинову за дискредитацию ВС РФ

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Ленинский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей уличную певицу Диану Логинову по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов.

Согласно материалам дела, 26 сентября Логинова со своей музыкальной группой на Сенной площади исполнила песню Монеточки (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) "Ты солдат".

В тексте произведения "нет прямых высказываний, направленных на дискредитацию ВС РФ", однако публичная антивоенная позиция автора, ее выступления за границей и контекст ее общественной деятельности позволяют прийти к выводу, что исполнение данной песни в публичном месте было "направлено на формирование негативного отношения к госинститутам России, в том числе вооруженным силам".

Ранее Логинова была арестована на 13 суток. Ее обвинили в создании препятствия для пешеходов и нарушении общественного порядка, вызванного уличным концертом. Как писали СМИ, девушка исполняла на нем песни иноагентов. Позже журналисты заявили, что певицу после отбытия ареста снова задержали по аналогичной статье.

