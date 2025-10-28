РИА Новости: уличная певица Логинова и музыкант Орлов вновь задержаны в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Уличная певица Диана Логинова, выступающая под псевдонимом Наоко, и музыкант ее группы Александр Орлов, недавно отбывшие административный арест, вновь задержаны по аналогичной статье. Об этом РИА Новости сообщил источник в оперативных службах региона.

"Оба задержаны по другому эпизоду по статье 20.2.2 КоАП, но в этом же районе", – уточнил источник.

Статья 20.2.2 КоАП РФ предусматривает ответственность за организацию несанкционированных массовых мероприятий, повлекших нарушение общественного порядка.

Суд арестовал Логинову на 13 суток за выступление у метро 16 октября. По версии обвинения, она создала препятствие для пешеходов и нарушила общественный порядок, собрав около 70 человек.

В СМИ сообщали, что девушка исполняла песни Noize MC (признан в РФ иноагентом), Монеточки (признана в РФ иноагентом), Земфиры (признана в РФ иноагентом) и других. Пр этом 18-летняя певица вину не признала, утверждая, что не организовывала скопление людей и не перекрывала движение.