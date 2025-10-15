15 октября, 14:20Происшествия
Музыкант Стас Намин признан потерпевшим по уголовному делу своего пасынка
Фото: ТАСС/Евгений Стукалин
Мособлсуд признал рок-музыканта Стаса Намина потерпевшей стороной в уголовном деле его пасынка Романа Ткаченко, передает ТАСС.
"Потерпевшая по делу сторона, Анастас Алексеевич Намин, на судебное заседание не явился", – сказала судья.
Также она заявила о готовности психолого-психиатрической экспертизы подсудимого Ткаченко. Экспертное учреждение направило ее результаты вместе с материалами в суд.
По данным инстанции, пасынка Намина этапировали из медучреждения. На заседании его также не было.
Следующее рассмотрение дела назначено на 24 декабря.
В 2023 году Ткаченко арестовали по обвинению в убийстве сводного брата и его бабушки. Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями нашли в частном доме в Истре утром 19 октября.
Задержанный подозреваемый сознался в убийстве. Позже он согласился с обвинением, но не с его квалификацией.
После случившегося Намин назвал приемного сына "отморозком". Музыкант признался, что тот всегда был "мерзким человеком", "недостойным и низким".