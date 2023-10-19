Соседка убитой тещи Намина рассказала, что предшествовало трагедии

Фото: Следственный комитет РФ

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман и сын Артем Микоян находились у своей бабушки Полины Ткаченко, помогая ей по хозяйству. Ничего не предвещало беды, заявила соседка погибшей, сообщает Life.ru.

По словам жительницы деревни Крюково, пожилая женщина жила в доме одна, но родственники часто навещали ее. Она отметила, что накануне родственники также приехали ей помочь с огородом перед наступлением холодов. Женщина заметила, что рядом с воротами находился автомобиль матери Романа Галины.

"Ей привезли землю, и они оба возились, еще мне помахали. И Ромка тут, и Артем. <...> Никаких даже признаков не было, что что-то могло случиться. Оба веселые, оба помахали", – рассказала соседка Ткаченко.

Также соседка убитой считает приемного сына Намина нормальным мужчиной, от которого нельзя было ожидать чего-либо подобного. Она подчеркнула, что погибшая сама воспитывала Микояна до 10–12 лет. Соседка также не верит в то, что внук мог убить свою бабушку из-за дома, так как сразу после покупки участок был оформлен на Галину.

Ситуацию с двойным убийством оценил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Он заявил, что данный тип происшествия подпадает под часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой предполагаемому убийце грозит от 8 до 20 лет заключения. Также может светить пожизненное заключение, если будет доказано, что убийство было совершено с особой жесткостью.

"На месте преступления, помимо ножа, был обнаружен молоток. И если судебная медицинская экспертиза придет к выводу, что жертвы были забиты с помощью этого предмета, можно ожидать крайне сурового приговора", – заявил Хаминский.

По словам юриста, усугубить обстоятельства могут положительные результаты освидетельствования на предмет наркотиков и алкоголя. После этого предполагаемый убийца должен пройти обязательную психиатрическую экспертизу.

Хаминский добавил, что факт наличия душевного расстройства у преступника не влечет освобождение от уголовной ответственности с заменой на принудительное лечение. В этом случае комиссия устанавливает, в каком состоянии находился человек на момент совершения деяния.

Заместитель худрука Театра Намина Анна Исаева заявила, что подозреваемый в убийстве тещи и сына рок-музыканта мог иметь проблемы с алкоголем и наркотиками, передает RT.

Она уточнила, что Микоян был родным сыном бывшей жены Намина, с которыми сам музыкант уже давно не общается. Женщина заявила, что пасынок был якобы психически неуравновешенным. А убитый сын Намина был добрым, талантливым и отзывчивым человеком.

Исаева заявила, что имущественные претензии между братьями не могли существовать, в связи с этим убийство не могло произойти из-за жилищных споров.

О погибшей пенсионерке также рассказал староста деревни, где она жила, Игорь Филюшкин, сообщает телеканал "360"

По его словам, в последнее время пожилая женщина практически ни с кем не общалась. Он предположил, что она перессорилась с соседями. Однако убийство стало неожиданностью для всех жителей деревни.

"Как такое можно ожидать вообще? Тихо всегда было, никогда даже не слышно было, чтобы там кто-то ругался. Сына я вообще ни разу не видел, а эту бабульку видел. Такая деловая всегда ходила. Если где-то мусор, непорядок – бежит и ругается, мне жалуется, чтобы я пошел и поругался на всех. Такая она, действенная была, боевая. У нее и муж был такой же. Я последний год я с ней не общался. Она то ли со всеми перессорилась", – сказал Филюшкин.

Староста добавил, что раньше Ткаченко с другими бабушками занималась скандинавской ходьбой. Потом она перешла к самостоятельным занятиям. Староста деревни отметил, что пожилая женщина сильно обижалась, когда кто-то делал ей замечание.

Филюшкин также рассказал о ссоре с Ткаченко. Женщине с конюшни привезли органическое удобрение, которое она разместила возле забора соседа. Ее действия многим не понравились. Поэтому староста попросил Ткаченко убрать навоз. После этого женщина перестала общаться с Филюшкиным.

По словам мужчины, Ткаченко часто ходила одна, лишь иногда с дочерью.

Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями нашли в частном доме в Истре утром 19 октября. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Также на телах специалисты обнаружили травмы, нанесенные молотком.

Позднее сообщалось, что подозреваемым в убийстве является приемный сын Намина Роман Микоян. Полицейские задержали его. Следователи продолжают работать на месте происшествия. Он признался в содеянном.

В СМИ заявили, что мотивом убийства могли быть имущественные разногласия или ссора.

После случившегося Намин назвал приемного сына "отморозком". Музыкант признался, что тот всегда был "мерзким человеком", "недостойным и низким".

В Подмосковье убиты сын и теща музыканта Стаса Намина