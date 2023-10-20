Суд арестовал пасынка Стаса Намина

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Суд арестовал 39-летнего пасынка Стаса Намина Романа Микояна, которого обвиняют в убийстве сводного брата и его бабушки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

"По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18.12.2023", – сказано в сообщении.

Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями нашли в частном доме в Истре утром 19 октября. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Также на телах специалисты обнаружили травмы, нанесенные молотком.

Позднее стало известно, что подозреваемым в убийстве является пасынок Намина Роман Микоян. Полицейские задержали его. Мужчина признался в содеянном.

После случившегося Намин назвал пасынка "отморозком". Музыкант признался, что тот всегда был "мерзким человеком", "недостойным и низким".

СК РФ опубликовал кадры допроса Романа Микояна, убившего брата и бабушку