Суд арестовал певицу Наоко после исполнения песен иноагентов в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 13 суток уличную певицу Диану Логинову, выступающую под псевдонимом Наоко. Об этом сообщила пресс-служба судов города.

Вечером 11 октября Логинова пела у вестибюля станции метрополитена "Восстания-2", собрав вокруг себя не менее 70 человек.

Как отмечает телеграм-канал Baza, 18-летнюю студентку музыкального училища имени Римского-Корсакова задержали и отвезли в отдел полиции из-за видео, на котором она исполняла песни Noize MC (признан в РФ иноагентом), Монеточки (признана в РФ иноагентом), Земфиры (признана в РФ иноагентом) и других.

СМИ добавляет, что видео вызвало резонанс в Сети, на девушку пожаловались активисты.

В материалах суда говорится, что Логинова, собрав толпу слушателей, создала препятствие для движения пешеходов к метро и нарушила общественный порядок.

"В связи с данными фактами от граждан поступили обращения в отдел полиции", – уточнила пресс-служба городских судов.

В суде певица заявила, что массовое пребывание граждан не организовывала, движение к метро не перекрывала, никто не жаловался. По ее словам, место выступления было выбрано спонтанно, потому что оно ей понравилось.

Сторона защиты просила производство по делу прекратить.

Ранее стало известно, что певица Земфира (признана в РФ иноагентом) сохранила авторские права на свои песни в России, несмотря на статус иностранного агента. Исполнительнице принадлежит более 178 музыкальных композиций. Как пояснила юрист Ирина Остапчук, включение в реестр иноагентов не влияет на статус авторства.

