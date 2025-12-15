Адвокат Карабанов: пенсионерка из Люберец может оспорить потерю единственной квартиры

72-летнюю жительницу Люберец выселили из единственной квартиры. По данным СМИ, к этому причастны арендаторы, которым женщина сдавала жилье много лет. Подробнее – в материале Москвы 24.

Чужой кредит

Фото: телеграм-канал SHOT

Информация о выселении 72-летней жительницы Люберец Галины Егоровны из собственной квартиры появилась в СМИ 12 декабря. По информации журналистов, к этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала одну из комнат с 2002 года. В 2017-м пенсионерка вовсе прописала их у себя.

По данным телеграм-канала Shot, долгие годы отношения между Галиной Егоровной и квартирантами были теплыми, пока в 2022 году мужчина не уговорил пенсионерку взять на себя кредит, так как ему займ не дают. После оформления он заявил, что не может выплачивать сумму, и предложил женщине дополнительно занять деньги на погашение долга у своего знакомого. Для этого Галину Егоровну привезли в "Москву-Сити", где на нее оформили новый заем под залог единственной квартиры. В итоге знакомый квартиранта погасил первоначальный кредит, но тут же подал на Галину Егоровну в суд за невозврат ему долга, уточнили журналисты.

Как сообщает сайт "Комсомольской правды", речь идет о кредите на сумму в 1,9 миллиона рублей.



источник в правоохранительных органах Долговые обязательства были оформлены на пенсионерку. Кредит брала она, выплачивать должна тоже она. А какие там были устные договоренности между женщиной и квартиросъемщиком – это все неофициально. Есть судебное решение, по которому женщина лишена права собственности.

После этого в декабре 2025 года в квартиру пенсионерки приехали неизвестные и выманили ее обманом из жилья, после чего захлопнули за ней дверь, вызвали мастера и оперативно поменяли замки. Все личные вещи Галины Егоровны, а также мебель и домашних животных они выбросили на улицу, рассказали СМИ.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве (159 УК РФ). В свою очередь, в администрации города Люберцы порталу REGIONS рассказали, что пенсионерку выписали из квартиры еще в мае 2025 года. Там также уточнили, что муж женщины скончался в 1991 году, а детей у нее нет.

При этом в телеграм-канале "Мои Люберцы" появилось видео разговора пострадавшей и представителя администрации, во время которого он пообещал оказать ей помощь.





представитель администрации города Люберцы Материал находится в проверке МУ МВД России "Люберецкое", администрация готова помочь Галине Егоровне, предоставить временное жилье. На данный момент вещи Галины Егоровны перевезены в теплый гаражный бокс для временного хранения.

По словам чиновника, вещи пенсионерки должны быть перевезены в новое жилье уже 15 декабря. Также журналисты рассказали, что ее кошку временно поселили у соседей, а собаку отдали на передержку.

Все по закону?

Фото: телеграм-канал SHOT

Соседка Галины Егоровны рассказала, что пожилую женщину выселили, когда на улице уже вечерело. Об этом сообщает телеканал "360".

"Выбросили все вещи в грязь, в сырую землю. Все разломали, все абсолютно разломали. И осталась она без жилья на улице", – отметила собеседница телеканала.

Другая местная жительница сообщила журналистам "Комсомольской правды", что многие знали квартирантов пенсионерки.





Светлана соседка выселенной пенсионерки На вид хорошие люди. Галина часто давала им деньги, когда у тех были сложные времена. А потом и кредит взяла.

По ее словам, женщине было одиноко, и потому арендаторы стали для нее отдушиной. Сначала она сдавала им комнату за символическую плату, а затем вовсе перестала брать деньги. Днем квартиранты работали, а вечерами проводили время вместе с арендодателем: смотрели фильмы или даже готовили ужин.

Однако сам арендатор, который ранее проживал с пенсионеркой, в беседе с "360" заявил, что узнал о ситуации лишь недавно из публикаций СМИ и не в курсе судебных тяжб. Мужчина пояснил, что кредит был оформлен под залог квартиры, после чего задолженность взыскали через суд, а жилье продали.

В свою очередь, кредитор подтвердил, что сделка была добровольной, а при оформлении рядом с пенсионеркой находился некий родственник.

В разговоре с "Комсомольской правдой" адвокат Александр Карабанов подчеркнул, что с юридической точки зрения нарушения закона в данном случае нет. По его словам, если рассматривать дело формально, то женщина оформила кредит и не вернула деньги, что по закону влечет за собой лишение права собственности и продажу имущества.

В то же время эксперт подчеркнул, что юристы могут попытаться доказать обман со стороны квартиранта. Кроме того, пенсионерка могла принимать лекарства, которые воздействовали на ее психологическое состояние.