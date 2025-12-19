Американка обнаружила в волосах моль после того, как не мыла их год

Фото: tiktok.com/kilahreigan

Жительница США Кайла Рейган впервые за год вымыла голову и обнаружила в волосах моль. Об этом пишет The Sun.

Рейган продемонстрировала подписчикам в соцсетях состояние кожи головы, которая была покрыта слоем пыли и омертвевшей кожи. Помимо этого, у девушки появилась выраженная сыпь на лбу, которую врачи связали с отсутствием регулярного мытья волос.

По ее словам, у нее также появились залысины. Девушка после этого признала необходимость мыть волосы чаще.

Реакция пользователей оказалась в основном негативной, они массово призывали американку изменить гигиенические привычки. Многие также отмечали, что не удивлены последствиями, и назвали ситуацию результатами личного выбора.

Часть подписчиков выразили отвращение, а некоторые иронично предложили оплатить Рейган профессиональное мытье волос.

Ранее врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов предупредил, что гидантоин, лаурилсульфат натрия и диэтаноламин в составе шампуня могут спровоцировать рак. Также опасны поверхностно-активные вещества (ПАВ), среди которых наиболее вредным считается лаурилсульфат натрия. Стоит избегать и пенообразующего компонента диэтаноламина.

