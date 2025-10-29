Врач Кохас: волосы не смогут восстановиться за 20 дней при помощи новой сыворотки

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Волосы не смогут восстановиться за 20 дней даже при помощи новой сыворотки, так как цикл формирования волос у человека составляет около 3 месяцев с условием, что негативные факторы устранены. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила врач-трихолог Ольга Кохас.

Таким образом эксперт прокомментировала сообщения об открытии тайваньских ученых, которые выяснили, что при легком раздражении кожи жировые клетки начинают выделять мононенасыщенные жирные кислоты. Это позволяет активизировать процесс восстановления волос. В экспериментах на мышах простое местное нанесение жирных кислот приводило к появлению новых волос через 10–20 дней.

"Испытания проходили на мышах, и в связи с этим возникает вопрос: выпадали ли у них волосы естественным путем или их побрили. Это тоже влияет на результаты. Важно отметить и то, что аминокислоты, которые ученые используют в своей разработке, не формируют новые волосы, а влияют на их структуру", – отметила трихолог.

Она объяснила, что некоторые факторы роста волос действительно могут стимулироваться аминокислотами, но в итоге все сводится к первоначальной причине выпадения.

"Если говорить о подростках, то раннее облысение сейчас часто связано с диетами и неправильным питанием: при употреблении простых углеводов в больших количествах андрогены (мужские половые гормоны. – Прим. ред.) активизируются, что приводит к облысению. Поэтому часто подростки начинают рано лысеть не из-за отягощенной наследственности, а из-за углеводного дисбаланса", – отметила специалист.

Также, по словам эксперта, большое значение в этом вопросе имеет позднее начало половой жизни, так как это влияет на количество тестостерона. Кроме того, облысение может начаться из-за дефицита железа в организме, так как к нему чувствительны рецепторы фолликулов. На потерею волос влияют и проблемы с щитовидной железой или аутоиммунные процессы.

"Поэтому неправильное питание, диеты и прием некоторых препаратов прямым образом влияют на облысение. Решение проблемы облысения – это комплексный подход. Сначала нужно определить причину. Параллельно можно использовать лосьоны для улучшения кровообращения и притока крови к фолликулам", – посоветовала врач.

Она также указала, что пересадка волос может не помочь в решении проблемы, если причины их выпадения не будут устранены. Пересаженные волосы у мужчин и соседние с ними могут также выпасть под воздействием аналогичных факторов, например повышения тестостерона.

"Природу не обмануть. С мужчинами ситуация сложнее из-за физиологического уровня тестостерона. Если он зашкаливает и становится патологическим, важную роль играет врач-андролог, к которому необходимо обратиться для лечения", – заключила Кохас.

Ранее врач-трихолог советовала мыть голову по мере загрязнения. Иначе на коже могут поселиться инфекции и бактерии, способные вызвать воспаление или перхоть. По словам эксперта, чтобы хорошо промыть голову, важно наклонить ее вниз. В таком положении усиливается приток крови к луковицам, что улучшает рост волос.

Эксперт также обратила внимание, что многие ошибочно мылят сами волосы, а не кожу головы. Однако сальный секрет вырабатывает именно эпидермис. Сами волосы в процессе мытья хорошо очищаются, когда пена от шампуня просто стекает вниз.

