19 декабря, 17:55

Спорт

Хоккеист Илья Зубов проведет мастер-класс в центре столицы

Фото: пресс-служба префектуры Центрального административного округа города Москвы

Хоккеист Илья Зубов проведет мастер-класс в центре Москвы, передал портал мэра и правительства столицы.

Мастер-класс для всех желающих в возрасте до 7 лет начнется в 16:00 на катке по адресу улица Стройковская, дом 2. Нападающий даст советы по улучшению техники катания и точности бросков, а также паса и обводки соперников.

В 16:30 состоится товарищеский матч между командами, сформированными из числа посетителей, на котором можно будет закрепить навыки. Судить соревнование будет инструктор по спорту Объединения культурных центров Центрального административного округа.

После игры можно будет принять участие в автограф-сессии и лично пообщаться с Зубовым, кроме того, посетителям предложат горячий чай и угощения.

Для того чтобы принять участие, желательно иметь базовые навыки игры в хоккей и защитную экипировку. Регистрация на мероприятие не требуется. Организатором стала управа района Хамовники, а получить дополнительную информацию можно по телефону +7 (499) 766⁠-93⁠-59.

Ранее стало известно, что жители и гости города смогут посетить множество интересных мероприятий в рамках проекта "Зима в Москве" в предстоящие выходные.

Например, в субботу, 20 декабря, с 17:00 до 18:30 в парке искусств "Музеон" можно будет познакомиться с трехмерной печатью с помощью 3D-ручек. С 19:00 до 20:30 в арт-павильоне будут изготавливать елочные шары.

