В Москве пройдет тренировка по ушу при свечах

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Групповую тренировку по ушу при свечах проведут в Москве в среду, 24 декабря. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

"Участников ждет вечер, объединяющий практику традиционного китайского боевого искусства и дыхательных упражнений", – говорится в сообщении.

Концепция ушу предполагает достижение внутреннего равновесия и спокойствия через физические движения. Отмечается, что свет свечей во время занятия создаст особую медитативную атмосферу.

В департаменте уточнили, что программа тренировки включает комплексную практику, объединяющую основы тайцзицюань и дыхательные упражнения цигун. Занятие проведут профессиональные тренеры – члены сборной России по ушу, а также мастера спорта по ушу и тайцзицюань.

Тренировка, как подчеркивается, направлена на развитие координации, укрепление мышечного корсета, улучшение осанки, а также на снятие напряжения и восстановление эмоционального баланса.

"Проведение занятия в предновогодний период усилит особую, умиротворяющую атмосферу события", – добавили в пресс-службе департамента.

Мероприятие пройдет с 18:00 до 19:00 в спортивной зоне "Мосгорспорта" в районном центре "Место встречи Экран" по адресу Новочеркасский бульвар, дом 21А. Для участия потребуется предварительная регистрация.

