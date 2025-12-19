Форма поиска по сайту

19 декабря, 17:55

Спорт

В Москве пройдет тренировка по ушу при свечах

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Групповую тренировку по ушу при свечах проведут в Москве в среду, 24 декабря. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

"Участников ждет вечер, объединяющий практику традиционного китайского боевого искусства и дыхательных упражнений", – говорится в сообщении.

Концепция ушу предполагает достижение внутреннего равновесия и спокойствия через физические движения. Отмечается, что свет свечей во время занятия создаст особую медитативную атмосферу.

В департаменте уточнили, что программа тренировки включает комплексную практику, объединяющую основы тайцзицюань и дыхательные упражнения цигун. Занятие проведут профессиональные тренеры – члены сборной России по ушу, а также мастера спорта по ушу и тайцзицюань.

Тренировка, как подчеркивается, направлена на развитие координации, укрепление мышечного корсета, улучшение осанки, а также на снятие напряжения и восстановление эмоционального баланса.

"Проведение занятия в предновогодний период усилит особую, умиротворяющую атмосферу события", – добавили в пресс-службе департамента.

Мероприятие пройдет с 18:00 до 19:00 в спортивной зоне "Мосгорспорта" в районном центре "Место встречи Экран" по адресу Новочеркасский бульвар, дом 21А. Для участия потребуется предварительная регистрация.

Ранее сообщалось, что день ориентирования "Рогейн: по следам культуры" для любителей активного отдыха состоится в парке "Кузьминки-Люблино" 20 декабря. Мероприятие пройдет в трех форматах: "Спортивное ориентирование" (индивидуальное участие), "Рогейн" (индивидуальное участие) и "Семейный рогейн" (командное участие семьей).

Участники "Московского долголетия" попробовали себя в фигурном катании

