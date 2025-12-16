Форма поиска по сайту

16 декабря, 16:14

Спорт

20 декабря в парке "Кузьминки-Люблино" состоится праздник спортивного ориентирования

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

День ориентирования "Рогейн: по следам культуры" для любителей активного отдыха пройдет в парке "Кузьминки-Люблино" 20 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.

"Мероприятие состоится в форматах "Спортивное ориентирование" (индивидуальное участие), "Рогейн" (индивидуальное участие) и "Семейный рогейн" (командное участие семьей). Выдача стартовых номеров начнется в 12:00", – уточили в департаменте.

Те, кто будут принимать участие в формате "Спортивное ориентирование", должны пройти необходимое количество контрольных пунктов для их группы за минимальное время. Дистанцию определят для каждой возрастной категории отдельно. Личный зачет будет для мужчин и женщин в возрастных категориях 8–11, 12–15, 16–20, 21–30, 41–50, 51–57, 55 лет и старше.

Форматы "Рогейн" и "Семейный рогейн" начнутся в 14:00. "Рогейн" подразумевает прокладывание каждым участником дистанции на местности исходя из собственной тактики и стратегии. Время индивидуального формата ограничено двумя часами. Участнику необходимо будет набрать максимальное количество очков, которые присуждаются за нахождение контрольных пунктов. Здесь категорий четыре: 14–17, 18–34, 35–49, 50 лет и старше.

Команды в "Семейном рогейне" должны включать в себя от двух до пяти человек. При этом минимум один участник должен быть старше 18 лет. Им предстоит по карте найти контрольные пункты, которые оборудованы табличками с QR-кодом. Перейдя по нему, необходимо ответить на вопросы о спорте, здоровом образе жизни и культурно-историческом наследии Москвы.

В 16:00 также планируется показательный забег в лабиринте от самых сильных спортсменов. Кроме того, в течение дня гостей ждут мастер-классы и лекции от экспертов. Чтобы принять участие в мероприятии, нужно заранее зарегистрироваться на сайте деньориентирования.рф.

Ранее сообщалось, что 31 декабря москвичи смогут принять участие в новогоднем забеге в олимпийском комплексе "Лужники". Он будет организован в рамках проекта "Зима в Москве". Участие в забеге смогут принять как профессионалы, так и спортсмены-любители. На выбор бегунам предложат преодолеть две дистанции, протяженность которых 1 и 5 километров.

