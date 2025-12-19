Футболист Сафонов сломал руку во время финала Межконтинентального кубка

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Российский вратарь футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов получил травму левой руки. Это произошло во время финального матча Межконтинентального кубка, пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу ПСЖ.

Отмечается, что футболист будет вынужден пропустить около трех-четырех недель из-за перелома.

Сам матч прошел на стадионе "Ахмед бин Али" в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1, а серия послематчевых пенальти – 2:1.

Ранее Сафонов стал обладателем Межконтинентального кубка в составе ПСЖ. Он помог своей команде обыграть бразильский "Фламенго", отразив сразу четыре удара подряд в серии послематчевых пенальти. Полученный кубок стал для россиянина шестым трофеем в составе "Пари Сен-Жермен".