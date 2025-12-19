19 декабря, 19:36Спорт
Футболист Сафонов сломал руку во время финала Межконтинентального кубка
Фото: ТАСС/Максим Константинов
Российский вратарь футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов получил травму левой руки. Это произошло во время финального матча Межконтинентального кубка, пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу ПСЖ.
Отмечается, что футболист будет вынужден пропустить около трех-четырех недель из-за перелома.
Сам матч прошел на стадионе "Ахмед бин Али" в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1, а серия послематчевых пенальти – 2:1.
Ранее Сафонов стал обладателем Межконтинентального кубка в составе ПСЖ. Он помог своей команде обыграть бразильский "Фламенго", отразив сразу четыре удара подряд в серии послематчевых пенальти. Полученный кубок стал для россиянина шестым трофеем в составе "Пари Сен-Жермен".
Футболист Сафонов стал первым россиянином, который получил Межконтинентальный кубок FIFA