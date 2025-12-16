FIFA назвала Доннарумму из "Манчестер Сити" лучшим вратарем года

Фото: ТАСС/IMAGO/Sportimage/Andrew Yates

Международная федерация футбола (FIFA) объявила итальянского вратаря "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумму лучшим голкипером года европейского чемпионата сезона 2024–2025, сообщили на сайте организации.

Футболист сыграл ключевую роль в выходе своей команды в финал первого клубного чемпионата. Церемония вручения премий FIFA The Best состоится в этот же день, когда пройдет финальная игра.

В сезоне 2024–2025 Доннарумма также выступал за "Пари Сен-Жермен", с которым выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.

Ранее FIFA опубликовала список кандидатов на приз лучшему игроку по итогам 2025 года. В него вошли 11 футболистов из клубов "Пари Сен-Жермен", "Бавария", "Реал", "Челси", "Барселона" и "Ливерпуль".