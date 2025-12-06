Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:37

Спорт
Главная / Истории /

Стал известен состав групп чемпионата мира по футболу 2026 года

Мбаппе против Холанда и вызов для новичков: как прошла жеребьевка ЧМ по футболу 2026 года

Жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, состоялась в Вашингтоне 5 декабря. При этом все участники турнира пока еще не известны, так как некоторые сборные будут пробиваться туда через стыковые матчи. Какие яркие противостояния уже известны и какие сюрпризы были на самой церемонии, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Пафосные речи

Фото: AP/Jacquelyn Martin

Впервые в истории чемпионат мира по футболу, который станет 23-м по счету, продлится рекордные 39 дней: лучшие сборные мира будут биться за статус сильнейшей на полях США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля 2026 года. Более того, мундиаль примет самое большое количество участников в истории – 48, а за время турнира пройдет аж 104 матча.

Президент FIFA Джанни Инфантино на жеребьевке назвал их "104-мя Супербоулами", приведя понятную для заокеанской публики аналогию с главным матчем сезона в американском футболе.

FIFA – официальный поставщик счастья человечеству. Это будет величайший чемпионат мира в истории, это намного больше, чем просто спортивное мероприятие. Величайшее мероприятие в истории человечества, оно будет уникальным, выдающимся и зрелищным.
Джанни Инфантино
президент FIFA

По словам босса федерации, на стадионы придет семь миллионов человек, а суммарная аудитория у телевизоров составит целых шесть миллиардов. Лидеры государств, которые примут чемпионат мира, тоже были в зале центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, но хедлайнером вечера, само собой, стал лидер США Дональд Трамп. Он же стал первым обладателем "Премии мира", учрежденной FIFA в ноябре 2025 года, в связи с чем Инфантино вручил ему огромный золотой кубок и специальную медаль.

Не Нобелевская, конечно, но Трамп все равно был явно доволен. Со сцены он благодарил семью, свою супругу Меланию и, как и часто с ним бывает в последнее время, упомянул о личных усилиях по остановке военных конфликтов. Уже во время самой жеребьевки американский президент все же побольше уделил времени футболу.

"Я помню до сих пор, как Пеле играл за "Нью-Йорк Космос" – он один из лучших, просто фантастический игрок, дарил исключительные эмоции. Тогда я был очень молод. Нет сомнений: футбол – нечто исключительное, король спорта. Но кто бы мог подумать, что мы достигнем такого уровня? Уже проданы миллионы билетов, а ведь все турнир еще даже не начался. Мы – свидетели чего-то совершенно исключительного", – сказал Трамп.

Саму жеребьевку пришлось ждать почти полтора часа, а до этого организаторы пытались развлекать аудиторию песнями, танцами, шутками комика Кевина Харта и интервью с именитыми гостями. Начали же распределять команды Трамп, а также премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Совпадение или нет (есть ощущение, что случайности не случайны), но каждый лидер вытянул сборную своей страны. Трамп даже назвал такое совпадение "шокирующим".

А вечер лично для него закончился вообще шикарно: на сцену вышли его любимые Village People с нетленкой Y.M.C.A, и президент США тут же показал фирменный танец. В FIFA явно хотели устроить для Трампа запоминающийся день.

Мощные противостояния и тесты новичков

Фото: ТАСС/Денис Тырин

По футбольной части жеребьевки расклады следующие: из 48 команд-участниц на данный момент точно известны только 42. Битвы за оставшиеся места пройдут весной 2026 года.

От Европы в стыковые матчи попали следующие сборные:

  • путь А: Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина;
  • путь B: Украина/Швеция/Польша/Македония/Албания;
  • путь C: Турция/Румыния/Словакия/Косово;
  • путь D: Дания/Македония/Чехия/Ирландия.

В межконтинентальном плей-офф расклады вот такие:

  • путь №1: Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго;
  • путь №2: Боливия/Суринам/Ирак.

Так как определены пока не все будущие бойцы, в некоторых группах (а их теперь аж 12 по 4 команды благодаря расширению числа участников) понятен не весь список противостояний.

Такая ситуация в квартете A, где к хозяевам турнира Мексике, а также Южной Корее и Южной Африке присоединится победитель стыков пути D. Но кто бы оттуда не выбрался, при всем уважении ко всем сборным, здесь вырисовывается добротный средний уровень команд без ярко выраженного фаворита.

Группа B в лице еще одной принимающей страны Канады плюс Катара и Швейцарии ждет пополнения в лице триумфатора стыков пути A. И здесь уже потенциально может проползти четырехкратный чемпион мира сборная Италии, которая до этого пропустила два турнира подряд. Если же это не случится – получим еще одну довольно среднюю группу.

Кроме того, пополнения ожидают квартет D (США, Парагвай, Австралия), куда доковыляет победитель стыков в пути C, и группа F (Нидерланды, Япония, Тунис), где ждут лучшего из стыковых матчей пути B.

Но вот кому точно повезет, так это победителям межконтинентального плей-офф: шансов против зубров у них, конечно, будет немного, но вот впечатления точно останутся на всю жизнь. В частности, победитель стыков в пути №1 попадет в группу K, где уже находится Португалия во главе с нестареющим Криштиану Роналду, крепкая Колумбия и сенсационный дебютант чемпионатов мира сборная Узбекистана. Последним, к слову, тоже повезло со жребием, ведь оказаться в такой компании более чем интересно со спортивной и зрительской точки зрения.

А вот победитель стыков в пути №2 попадет в квартет I, который смело можно назвать "группой смерти": здесь и двукратные чемпионы мира сборная Франции под предводительством звездного нападающего "Реала" Килиана Мбаппе, и Норвегия с показывающим безумную скорострельность форвардом "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом, и Сенегал, который всегда был крепкой силой в африканском футболе. Кто бы не доотобрался в квартет – Боливия, Суринам или Ирак, он, к сожалению для фанатов этих команд, будет аутсайдером. Хотя каких только красивых историй не случалось на мундиалях...

Фото: AP/Thibault Camus

В остальных квартетах – полный боекомплект. Из наиболее любопытных, пожалуй, бросается в глаза группа C, где скромная сборная Гаити попала в мощнейшую компанию из пятикратных победителей турнира Бразилии, полуфиналиста мундиаля 2022 года в Катаре сборной Марокко и колючей Шотландии. А вот сенсационный новичок – сборная Кюросао под руководством экс-главного тренера "Зенита" и сборной России Дика Адвоката – попытает счастье в группе E против четырехкратных чемпионов мира сборной Германии, а также Кот-д'Ивуара и Эквадора. Последний вообще стал сенсацией южноамериканского отбора, заняв второе место.

Довольно ровной получилась группа G с Бельгией, Египтом, Ираном и Новой Зеландией. Действующий чемпион Европы и чемпион мира 2010 года сборная Испании оказалась в квартете H с Саудовской Аравией, Уругваем и Кабо-Верде – еще одним из многочисленных новичков. А вот действующий чемпион мира и обладатель Кубка Америки Аргентина, вожаком которой все еще является 38-летний Лионель Месси, проэкзаменует в группе J Алжир, Австрию и Иорданию (снова дебютант).

Наконец, в группе L явным фаворитом выглядит сборная Англии, а против нее на поле выйдут Хорватия, Гана и Панама. Во время матча Англии и Хорватии у российских болельщиков явно будет повод для ностальгии: ноябрь 2007-го, отбор на Евро-2008, вторые обыгрывают первых на "Уэмбли" 3:2 и фактически пропускают сборную России на тот самый успешный для нас турнир...

По регламенту в плей-офф выйдут по две команды-лидера каждой группы плюс восемь лучших сборных из числа тех, кто займет третье место. С учетом такого огромного количества, FIFA ввело в плей-офф стадию 1/16 финала.

Уж не знаю по поводу 104-х Супербоулов (все же есть риск довольно большого количества проходных матчей с учетом слишком большой разницы в классе между некоторыми участниками), но как минимум любопытно будет точно. Осталось только подождать еще чуть больше полугода.

Читайте также


Камзин Никита

спортистории

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика