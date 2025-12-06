Стал известен состав групп чемпионата мира по футболу 2026 года

Жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, состоялась в Вашингтоне 5 декабря. При этом все участники турнира пока еще не известны, так как некоторые сборные будут пробиваться туда через стыковые матчи. Какие яркие противостояния уже известны и какие сюрпризы были на самой церемонии, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Пафосные речи

Фото: AP/Jacquelyn Martin

Впервые в истории чемпионат мира по футболу, который станет 23-м по счету, продлится рекордные 39 дней: лучшие сборные мира будут биться за статус сильнейшей на полях США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля 2026 года. Более того, мундиаль примет самое большое количество участников в истории – 48, а за время турнира пройдет аж 104 матча.

Президент FIFA Джанни Инфантино на жеребьевке назвал их "104-мя Супербоулами", приведя понятную для заокеанской публики аналогию с главным матчем сезона в американском футболе.





Джанни Инфантино президент FIFA FIFA – официальный поставщик счастья человечеству. Это будет величайший чемпионат мира в истории, это намного больше, чем просто спортивное мероприятие. Величайшее мероприятие в истории человечества, оно будет уникальным, выдающимся и зрелищным.

По словам босса федерации, на стадионы придет семь миллионов человек, а суммарная аудитория у телевизоров составит целых шесть миллиардов. Лидеры государств, которые примут чемпионат мира, тоже были в зале центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, но хедлайнером вечера, само собой, стал лидер США Дональд Трамп. Он же стал первым обладателем "Премии мира", учрежденной FIFA в ноябре 2025 года, в связи с чем Инфантино вручил ему огромный золотой кубок и специальную медаль.

Не Нобелевская, конечно, но Трамп все равно был явно доволен. Со сцены он благодарил семью, свою супругу Меланию и, как и часто с ним бывает в последнее время, упомянул о личных усилиях по остановке военных конфликтов. Уже во время самой жеребьевки американский президент все же побольше уделил времени футболу.

"Я помню до сих пор, как Пеле играл за "Нью-Йорк Космос" – он один из лучших, просто фантастический игрок, дарил исключительные эмоции. Тогда я был очень молод. Нет сомнений: футбол – нечто исключительное, король спорта. Но кто бы мог подумать, что мы достигнем такого уровня? Уже проданы миллионы билетов, а ведь все турнир еще даже не начался. Мы – свидетели чего-то совершенно исключительного", – сказал Трамп.

Саму жеребьевку пришлось ждать почти полтора часа, а до этого организаторы пытались развлекать аудиторию песнями, танцами, шутками комика Кевина Харта и интервью с именитыми гостями. Начали же распределять команды Трамп, а также премьер-министр Канады Марк Карни и президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Совпадение или нет (есть ощущение, что случайности не случайны), но каждый лидер вытянул сборную своей страны. Трамп даже назвал такое совпадение "шокирующим".

А вечер лично для него закончился вообще шикарно: на сцену вышли его любимые Village People с нетленкой Y.M.C.A, и президент США тут же показал фирменный танец. В FIFA явно хотели устроить для Трампа запоминающийся день.

Мощные противостояния и тесты новичков

Фото: ТАСС/Денис Тырин

По футбольной части жеребьевки расклады следующие: из 48 команд-участниц на данный момент точно известны только 42. Битвы за оставшиеся места пройдут весной 2026 года.

От Европы в стыковые матчи попали следующие сборные:



путь А: Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина;

путь B: Украина/Швеция/Польша/Македония/Албания;

путь C: Турция/Румыния/Словакия/Косово;

путь D: Дания/Македония/Чехия/Ирландия.

В межконтинентальном плей-офф расклады вот такие:



путь №1: Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго;

путь №2: Боливия/Суринам/Ирак.

Так как определены пока не все будущие бойцы, в некоторых группах (а их теперь аж 12 по 4 команды благодаря расширению числа участников) понятен не весь список противостояний.

Такая ситуация в квартете A, где к хозяевам турнира Мексике, а также Южной Корее и Южной Африке присоединится победитель стыков пути D. Но кто бы оттуда не выбрался, при всем уважении ко всем сборным, здесь вырисовывается добротный средний уровень команд без ярко выраженного фаворита.

Группа B в лице еще одной принимающей страны Канады плюс Катара и Швейцарии ждет пополнения в лице триумфатора стыков пути A. И здесь уже потенциально может проползти четырехкратный чемпион мира сборная Италии, которая до этого пропустила два турнира подряд. Если же это не случится – получим еще одну довольно среднюю группу.

Кроме того, пополнения ожидают квартет D (США, Парагвай, Австралия), куда доковыляет победитель стыков в пути C, и группа F (Нидерланды, Япония, Тунис), где ждут лучшего из стыковых матчей пути B.

Но вот кому точно повезет, так это победителям межконтинентального плей-офф: шансов против зубров у них, конечно, будет немного, но вот впечатления точно останутся на всю жизнь. В частности, победитель стыков в пути №1 попадет в группу K, где уже находится Португалия во главе с нестареющим Криштиану Роналду, крепкая Колумбия и сенсационный дебютант чемпионатов мира сборная Узбекистана. Последним, к слову, тоже повезло со жребием, ведь оказаться в такой компании более чем интересно со спортивной и зрительской точки зрения.

А вот победитель стыков в пути №2 попадет в квартет I, который смело можно назвать "группой смерти": здесь и двукратные чемпионы мира сборная Франции под предводительством звездного нападающего "Реала" Килиана Мбаппе, и Норвегия с показывающим безумную скорострельность форвардом "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом, и Сенегал, который всегда был крепкой силой в африканском футболе. Кто бы не доотобрался в квартет – Боливия, Суринам или Ирак, он, к сожалению для фанатов этих команд, будет аутсайдером. Хотя каких только красивых историй не случалось на мундиалях...



Фото: AP/Thibault Camus

В остальных квартетах – полный боекомплект. Из наиболее любопытных, пожалуй, бросается в глаза группа C, где скромная сборная Гаити попала в мощнейшую компанию из пятикратных победителей турнира Бразилии, полуфиналиста мундиаля 2022 года в Катаре сборной Марокко и колючей Шотландии. А вот сенсационный новичок – сборная Кюросао под руководством экс-главного тренера "Зенита" и сборной России Дика Адвоката – попытает счастье в группе E против четырехкратных чемпионов мира сборной Германии, а также Кот-д'Ивуара и Эквадора. Последний вообще стал сенсацией южноамериканского отбора, заняв второе место.

Довольно ровной получилась группа G с Бельгией, Египтом, Ираном и Новой Зеландией. Действующий чемпион Европы и чемпион мира 2010 года сборная Испании оказалась в квартете H с Саудовской Аравией, Уругваем и Кабо-Верде – еще одним из многочисленных новичков. А вот действующий чемпион мира и обладатель Кубка Америки Аргентина, вожаком которой все еще является 38-летний Лионель Месси, проэкзаменует в группе J Алжир, Австрию и Иорданию (снова дебютант).

Наконец, в группе L явным фаворитом выглядит сборная Англии, а против нее на поле выйдут Хорватия, Гана и Панама. Во время матча Англии и Хорватии у российских болельщиков явно будет повод для ностальгии: ноябрь 2007-го, отбор на Евро-2008, вторые обыгрывают первых на "Уэмбли" 3:2 и фактически пропускают сборную России на тот самый успешный для нас турнир...

По регламенту в плей-офф выйдут по две команды-лидера каждой группы плюс восемь лучших сборных из числа тех, кто займет третье место. С учетом такого огромного количества, FIFA ввело в плей-офф стадию 1/16 финала.

Уж не знаю по поводу 104-х Супербоулов (все же есть риск довольно большого количества проходных матчей с учетом слишком большой разницы в классе между некоторыми участниками), но как минимум любопытно будет точно. Осталось только подождать еще чуть больше полугода.

