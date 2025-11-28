Гусев объяснил поражение "Динамо" в матче с "Зенитом" в Кубке России по футболу

27 ноября московское "Динамо" дома уступило "Зениту" из Санкт-Петербурга 0:1 в ответном четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России по футболу. Тем не менее, по сумме двух встреч идет столичный гранд, а сине-бело-голубые продолжат борьбу за трофей в Пути регионов. О главных событиях игры расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Динамо" (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:1)

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Голы: Мостовой, 29 (с пенальти).

"Динамо": Лунев, Маричаль, Фернандес, Осипенко, Касерес (Зайдензаль, 46), Скопинцев (Окишор, 62), Бителло (Гладышев, 88), Фомин, Рубенс, Сергеев, Тюкавин (Бабаев, 73).

"Зенит": Латышонок, Алип, Эракович, Горшков (Вега, 77), Мантуан, Барриос (Лусиано, 77), Мостовой, Глушенков (Соболев, 63), Луис Энрике, Жерсон (Ерохин, 87), Педро.

Предупреждения: Маричаль, 12; Фомин, 63; Окишор, 79; Алип, 88; Гладышев, 90+.

Перед "Зенитом" в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России была непростая задача – отыграть разницу в два мяча на выезде у московского "Динамо". В первой игре бело-голубые победили 3:1 еще при Валерии Карпине, но главный тренер сборной России на фоне провальных результатов в чемпионате решил сконцентрироваться на национальной команде. Поэтому сохранить преимущество нужно было уже исполняющему обязанности Ролану Гусеву.

При этом специалист, судя по всему, бьется не только за проход в следующий раунд. Член наблюдательного совета клуба Сергей Степашин на встрече с командой дал слово офицера: если Гусев выиграет все оставшиеся четыре матча до зимнего перерыва, то избавится от приставки и. о. Первая игра этой серии – против махачкалинского "Динамо" в 16-м туре РПЛ – закончилась разгромом дагестанского клуба 3:0. Но "Зенит", конечно, соперник совсем другого уровня.

Первый тайм показал это в полной мере. Хозяева начали мощно, практически не дав "Зениту" завладеть мячом, но доминация продлилась от силы минут 10. При этом выжать из этого что-то опасное не удалось.

Зато сине-бело-голубые, нащупав ритм, начали разрывать экспериментальную оборону "Динамо", которое вышло в три центральных защитника. Один только Максим Глушенков мог забивать дважды, но в первом случае вингер "Зенита" не сумел попасть головой в ближний угол после добивания, а во втором почти из вратарской угодил прямо в голкипера бело-голубых Андрея Лунева.

Самая же фатальная осечка до перерыва случилась в районе 25-й минуты, когда Хуан Касерес, который в новой схеме отвечал за всю правую бровку, ударил по ногам в штрафной полузащитнику оппонентов Андрею Мостовому. Главный арбитр матча Антон Фролов эпизод не разглядел, но на подмогу пришли арбитры на VAR. Пенальти точно исполнил сам пострадавший – 1:0 в польщу "Зенита".

"Динамо" же, которое вторую встречу подряд играет в два форварда в лице Константина Тюкавина и Ивана Сергеева, так и не создало в первом тайме хотя бы мало-мальски опасный эпизод. Мяч до них просто-напросто не доходил, а без него, как известно, голов не видать.

Второй тайм во многом был похож на первый: снова активной начало от бело-голубых и последующее властвование сине-бело-голубых. Однако благодаря заменам от Ролана Гусева в игре "Динамо" появились новые штрихи. Пожалуй, самый яркий из них – выход Виктор Окишора, который сделал среднюю линию гораздо более мобильной. В точку был и выход Леона Зайдензаля вместо накосячившего Касереса, что добавило надежности и неплохих подключений вперед. В частности, именно с его подачи в касание здорово бил влет Ульви Бабаев – еще один вышедший на замену игрок. Мяч пошел чуть-чуть выше. Всем троим – не больше 21 года, и опора на таких молодых футболистов в таком матче – сильный ход со стороны тренерского штаба.

В то же время Гусеву и его команде глобально не удалось отодвинуть игру от своих ворот, из-за чего весь тайм по факту пришлось очень низко сесть в оборону и отбиваться. "Зениту" по такому футболу было очень тяжело выудить голевые моменты, Семак добавил фактурности атаке за счет выхода со скамейки Александра Соболева, Лусиано и Александра Ерохина уже в самой концовке, но именно от них большой остроты дождаться не удалось.

Ближе всех к голу во всех смыслах был Страхиня Эракович: на 60-й минуте центральный защитник "Зенита" внезапно открылся под прострел с фланга в паре метров от ворот, но в борьбе сразу с двумя соперниками не сумел подстроиться под мяч и ударил куда-то далеко в сторону. А на 72-й крайний защитник Густаво Мантуан увидел коридор для дальнего удара, но не попал в створ.

В итоге ни игроки обороны, ни атаки петербуржцев не сумели зацепиться даже за серию пенальти, которая назначается в случае равенства по итогам двух встреч. "Динамо" за счет багажа, добытого еще при Валерии Карпине, выходит в полуфинал Пути РПЛ, а "Зенит" переходит в Путь регионов.



Фото: РИА Новости/Иван Водопьянов

После игры главный тренер гостей Сергей Семак сказал на пресс-конференции, что несмотря на то, что одного гола не хватило для иного развития событий, матч для его команды в целом получился хорошим.

"Много моментов создали, победили. Не хватило одного гола, чтобы перевести игру в серию пенальти. Но ничего, пойдем другим путем. Могли забить больше, но не хватило реализации. Моменты были убойные, но чтобы побеждать крупнее, нужно больше забивать", – сказал Семак.





Сергей Семак главный тренер ФК "Зенит" Для "Динамо" смена тренера – дополнительный всплеск эмоций, как правило, положительных. Мы же стараемся поддерживать тот эмоциональный фон, который у нас есть, и в этом отношении мне игра понравилась. Удивило, что у соперника вышло шесть защитников, но мы справились с насыщенной обороной "Динамо". Это не мешало нам создавать моменты, но не хватило реализации.

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Ролан Гусев в беседе с журналистами отметил, что план с тремя центральными защитниками был направлен на сдерживание сильных футболистов в группе атаки соперника. Однако, по его словам, сидеть в окопах практически весь матч никто не планировал.

"Первые 10 минут получались неплохо, но хоть и предупреждали ребят, что играем на победу, видимо, в подсознании сидело преимущество в два мяча. Опустились назад, отдали мяч "Зениту", что любит эта команда. Нам не надо было так низко садиться, но задел в два мяча сыграл с нами злую шутку", – отметил Гусев.





Ролан Гусев и. о. главного тренера "Динамо" На сегодняшний день мы больше будем обороняться, скорее, количеством, чем качеством. И схему я выбирал исходя из состояния футболистов. Играя с высокой линией обороны и в высокий прессинг в нынешнем состоянии, могли бы получить от "Зенита" и больше. У меня и в карьере игрока были такие моменты: когда противостояние состоит из двух матчей, приходится взяться за руки и играть на результат. Главное на сегодняшний день – это проход в следующий раунд, за что ребятам огромное спасибо.

"Одно дело – исправлять ситуацию, другое – готовить команду. Это две разные вещи, они очень сложные. Когда ты исправляешь ситуацию, это совершенно другая ситуация. Условно, я хочу видеть другой футбол, другие требования. Но на сегодняшний день я понимаю, что у ребят сформированы определенные привычки, они играли иначе. Это сложно сделать", – обрисовал сегодняшнюю ситуацию в команде временный рулевой.

Конечно, Гусева спросили о словах Сергея Степашина про четыре победы, которые отбрасывают приставку и. о. На вопрос Ролан Александрович отреагировал не без доли иронии.

"Честно говоря, я не знаю, идет проход в следующий раунд в зачет или нет. Главное, что прошли, а дальше надо двигаться от игры к игре. Для московского "Динамо" эти четыре игры, даже победные, глобально ничего не исправят. Клуб с такой историей должен быть на первых местах. Но в данной ситуации тяжеловато будет это сделать", – подчеркнул специалист.

С Гусевым или без, но "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ сыграет против московского "Спартака", который днем ранее отправил в Путь регионов "Локомотив". "Зенит" же, который перешел туда вслед за "железнодорожниками", теперь ждет калининградская "Балтика".

Эти матчи пройдут только в марте 2026 года, и если в Пути РПЛ все решится по итогам двух матчей, то в Пути регионов права на ошибку больше нет.

