23 ноября, 23:21

Галактионов похвалил "Локомотив" после ничьей в матче с "Краснодаром" в РПЛ

15 минут славы: как "Локомотив" и "Краснодар" сыграли вничью в РПЛ

23 ноября московский "Локомотив" дома сыграл вничью с действующим чемпионом России и одним из лидеров таблицы "Краснодаром" со счетом 1:1 в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-лиги. Причем оба мяча уместились в первые 15 минут встречи. Как южане вернули себе чистое первое место в таблице, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Локомотив" (Москва) – "Краснодар" – 1:1 (1:1)

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Голы: Руденко, 11 – Дуглас Аугусто, 15.

"Локомотив": Митрюшкин, Ненахов, Ньямси, Монтес, Фассон, Карпукас, Пруцев, Батраков, Бакаев (Пиняев, 70), Руденко, Комличенко (Воробьев, 70).

"Краснодар": Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Гонсалес, Дуглас Аугусто (Ленини, 80), Черников (Кривцов, 74), Виктор Са, Сперцян, Батчи (Перрен, 64), Кордоба.

Предупреждения: Черников, 32; Бакаев, 48; Ньямси, 85.

По итогам матча между "Локомотивом" и "Краснодаром", и 16-го тура в целом, могла сложиться необычная ситуация, – по 33 очка на самом верху таблицы РПЛ сразу у четырех команд. Три клуба такое количество уже набрали: непосредственно, южане, а также "Зенит" и ЦСКА. У "железнодорожников" до игры с "быками" было 30, поэтому для формирования лидирующего квартета им нужна была только победа.

Но одна из главных интриг – противостояние двух лучших игроков чемпионата по системе гол+пас: у полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна было 16 очков (6+10), а у хавбека "Локомотива" Алексея Батракова – 14 (10+4). Оба в итоге были активны, но забегая вперед – сумма баллов осталась неизменной. Однако их вклад в итоговый результат все равно стал решающим.

В целом же, команды Михаила Галактионова и Мурада Мусаева стоят друг друга: красно-зеленые ни разу в этом чемпионате не проигрывали дома (пять побед и две ничьи), черно-зеленые – в гостях (четыре победы и три ничьи). При этом "Локо" потерял из-за дисквалификации своего капитана Дмитрия Баринова – одного из ключевых игроков в центре поля. В таких условиях дополнительная нагрузка легла на Артема Карпукаса, Данилу Пруцева и Алексея Батракова, а последний еще и подхватил у Баринова повязку на время его отсутствия.

И если у Карпукаса главной задачей было – разрушать, то вот у Пруцева и Батракова – созидать. В итоге именно эта пара организовала первый и единственный гол "Локо". На 11-й минуте Батраков слева разогнал атаку и отдал передачу в полуфланг на Пруцева, а Данил в касание подключил вбежавшего в прореху Александра Руденко. Вингер красно-зеленых точно пробил в ближний над правым плечом голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева – 1:0.

Но перевес продержался недолго: на 15-й минуте сработало опаснейшее оружие "быков" – стандарты, которые блестяще исполняет Эдуард Сперцян. Он как рукой закинул мяч в штрафную с правого края, а его партнеры для начала дважды расстреливали в упор вратаря "Локо" Антона Митрюшкина, но тот умудрился эти дуэли выиграть. Третье добивание пришлось в перекладину, а вот четвертое в исполнении Дугласа Аугусто – все же за линию ворот – 1:1.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

После столь острой 15-минутки "Краснодар" завладел мячом, а "Локо" будто бы сознательно сделал ставку на быстрые отрывы. Временами у хозяев проходили очень интересные контратаки, но гол так и остался до перерыва единственным ударом в створ. "Быки" же в последствии еще раз проверили Митрюшкина на прочность усилиями Александра Черникова, который решил бабахнуть издали, – счет не изменился.

Во второй половине встречи случилось знаменательное событие: впервые после травмы на поле появился форвард "Локо" Дмитрий Воробьев. Вместе с ним вышел и вингер Сергей Пиняев, который тоже в последнее время больше лечился, чем играл, и в целом он добавил активности на левом фланге. Воробьеву же партнеры создали один из немногочисленных голевых моментов после перерыва – на 89-й минуте он принял мяч справа в штрафной и не смог уложить сферу низом в дальний угол. С учетом пропущенного месяца из-за повреждения, Дмитрию пока не хватает игрового тонуса.

В остальном же в атаке у "Локо" было пустовато: за 45 с лишним минут у хозяев случился всего один удар в створ – да и тот в добавленное время, когда Батраков из выгодной позиции попал прямо в Агкацева. "Краснодар" же впереди выглядел намного предпочтительнее, и пару раз откровенно простил оппонентов. На 67-й минуте защитник Диего Коста после своего удара головой заставил зазвенеть правую от Митрюшкина штангу, а на 75-й Никита Кривцов в финальной фазе бил уже практически по пустым воротам, но мяч встретился с телом защитившего створ защитника хозяев Сесара Монтеса.

Таким образом, по моментам к победе был ближе "Краснодар", но добыть три очка ему так и не удалось. "Локо" же, пожалуй, отскочил. Зато не сломались беспроигрышные серии дома у одних и в гостях у других – тоже хлеб. Да и ничьей хватило "быкам", чтобы с 34-мя очками вновь стать единоличными лидерами РПЛ. "Железнодорожники" с 31-м остались на четвертой строчке.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

После игры главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев сказал в эфире "Матч ТВ", что в целом удовлетворен перфомансом его футболистов.

На поле была команда. Все замены мы делали в атаку, хотели выиграть этот матч. Были моменты, хорошие шансы, как и у соперника. Мы были немного ближе к победе, но ничья – закономерный результат.
Мурад Мусаев
главный тренер ФК "Краснодар"

"Мне понравилось, как команда отреагировала на пропущенный гол. Вначале играли удобно для "Локомотива", но затем перестроились, и пошли моменты. Похвалил ребят за самоотдачу", – отметил Мусаев.

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов признался в беседе с журналистами телеканала, что тоже доволен своими подопечными, но не хватило точности в завершении.

Мы довольны, как команда сегодня играла в плане движения, единоборств, было достаточно голевых моментов, как и у соперника. Мне понравилась нацеленность команды на победу. Не останавливались, старались нагнетать, и заканчивали матч в атакующей манере. Во время пропущенного гола сработали по первому мячу, а вот на добивании упустили.
Михаил Галактионов
главный тренер ФК "Локомотив"

Отдыхать обеим командам долго не придется – у обеих 26 ноября ответные четвертьфинальные матчи Пути РПЛ Кубка России. "Краснодар" полетит домой, чтобы сыграть с "Оренбургом", а "Локомотив" останется в Москве и попытается превзойти "Спартак".

В 17-м туре РПЛ соперники по минувшему матчу тоже сыграют 30 ноября с разницей в пару часов. Для начала "Краснодар" будет биться за сохранность первой строчки в таблице с самарскими "Крыльями Советов", а затем "Локо" попробует вклиниться в тройку, но для этого нужно побеждать на выезде "Ростов".

Камзин Никита

спортистории

