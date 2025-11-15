Карпин объяснил первое поражение сборной России по футболу с 2021 года

Сборная России по футболу уступила команде Чили со счетом 0:2 в товарищеском матче, который был сыгран в Сочи 15 ноября. Таким образом, завершилась беспроигрышная серия подопечных Валерия Карпина, которая длилась с ноября 2021 года. Почему так произошло, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Десятый и заключительный матч в 2025 году сборная России по футболу провела с двукратным победителем Кубка Америки сборной Чили. Однако нынче наш соперник – команда с 56-й строчки рейтинга ФИФА – уже не в таком прайме. Чилийцы не вышли на чемпионат мира в третий раз подряд, а на сей раз и еще и закончили квалификационный турнир на последнем десятом месте.

При этом в отличие от команды Перу, с которой подопечные Валерия Карпина бились 12 ноября и сыграли вничью 1:1, чилийцы обладают более сильным составом. Пусть и находясь в процессе смены поколений, обходясь без таких ярких звезд прошлого, как полузащитник Артуро Видаль и нападающий Алексис Санчес. Футболисты Чили, которые приехали в Сочи, выступают не только в Южной Америке, но и в топ-лигах таких стран, как Италия и Испания.

Валерий Карпин в свою очередь обходился на этот раз без двух "легионеров" сборной России Матвея Сафонова и Алексея Миранчука, практически полностью перекроив стартовый состав. Из тех, кто выходил против Перу, в числе первых 11-ти остался только полузащитник "Монако" Александр Головин. От него как раз и исходила основная угроза в начале первого тайма: один его выстрел приземлился на перекладину, а второй потащил из ближнего угла голкипер соперника Лоуренс Вигуру.

Но вот кроме дебюта, сборной России до перерыва толком ничего не удалось создать впереди. Не слишком активно работали фланги, а пробиться через центр за счет кружев практически не получалось. Чилийцы же, выдержав стартовый натиск, постепенно обрели себя и начали создавать неприятные подходы к воротам Станислава Агкацева. Плюс ко всему оппонент вгрызался в каждый мяч, порой взвинчивая жесткость практически до максимума. Будто это не товарищеский матч, а вполне себе официальный.

Но что особенно неприятно, сборная России еще и пропустила. Причем в стиле московского "Динамо" образца нынешнего сезона, которым руководит все тот же Карпин. На 37-й минуте защитник ЦСКА Игорь Дивеев обрезался при выходе из обороны, из-за чего мгновенно выросла контратака южноамериканцев. Мяч дошел до Гонсало Тапии, полузащитник бразильского "Сан-Паулу" продавил все того же Дивеева и пробил от штанги в дальний угол – 0:1.

При этом сборная России потеряла еще и Ивана Облякова: в одном из эпизодов полузащитник ЦСКА неудачно приземлился на спину после того, как под него подсел соперник. В итоге его пришлось менять уже на 25-й минуте на полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова. Тревожная ситуация для болельщиков "армейцев" перед дерби против "Спартака" в чемпионате, которое состоится 22 ноября. Предварительно, у Облякова защемило нерв.

Второй тайм сборная России провела не лучше первого: чилийцы цепко оборонялись, дав создать за 45 с лишним минут один по-настоящему запоминающийся момент. Да и то не после осмысленной комбинации, а дальнего выстрела Максима Глушенкова в перекладину. В остальном же – временами интересные подходы, ни один из которых не завершился таким ударом, который заставил бы голкипера сборной Чили попотеть и потерпеть.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В атаке соперник тоже был довольно скромен, долгое время практически не тревожа покой Агкацева. Но на 76-й минуте сработал прессинг Чили. Оборона неудачно разыграла мяч под давлением прямо у своей штрафной, вынос защитника калининградской "Балтики" Мингияна Бевеева пришелся в соперника, и рикошет внезапно превратился в пас на вышедшего на замену форварда английского "Дерби Каунти" Бена Бреретона Диаса. Нападающий спокойно послал мяч в сетку под правой рукой вратаря – 0:2. И снова невольно в голове промелькнули аналогии с карпиновским "Динамо" нынешнего образца.

При этом до второго гола главный арбитр встречи Фирдавс Норсафаров из Узбекистана проморгал игру рукой Наиля Умярова в своей штрафной. Системы VAR на этой игре не было, поэтому судье не подсказали про возможный пенальти. Таким образом, сборная России могла "подвиснуть" еще раньше.

Финального штурма у команды Карпина не получилось, как, собственно, и весь матч. Беспроигрышная серия, которая длилась с 14 ноября 2021 года и составляла 22 игры, оборвалась в последней встрече нашей команды в 2025-м. В 2026-й мы вступим уже "обнуленными". При этом для чилийцев сборная России стала первой, кому она сумела забить в гостях впервые с марта 2024 года. Да и в целом стоит признать, что подобного агрессивного сопротивления нам не оказывали давно.

После такого матча к Валерию Карпину на пресс-конференции было немало вопросов, однако сам специалист был не слишком многословен. В частности, главный тренер сборной России призвал не проводить параллели между пропущенными голами против Чили и в играх его "Динамо".

"Не получилось забить и не допустить ошибок в обороне. Не скажу, что у наших ворот соперник создавал моменты. Второй гол моментом вообще назвать нельзя", – сказал Карпин.





Валерий Карпин главный тренер сборной России по футболу Не похожи ли игры с Чили и Перу на последние матчи "Динамо"? Я испытал дежавю, но, как видите, ошибки допускают разные игроки. Поэтому проводить параллели здесь смысла точно нет. Можно ли объяснить эти ошибки давлением? Это товарищеский матч, какое давление? Второй пропущенный нами гол – несчастный случай.

Беспроигрышная серия хоть и закончилась, но она в любом случае останется в истории. Дольше в свое время не проигрывала только сборная Италии, которой удавалось оставаться непобежденной на протяжении 37 игр.

Понятно, что подобного результата команда Карпина добилась в эпоху отстранения, когда вместо топ-соперников в официальных матчах мы бились против тех, с кем удастся договориться, в товарищеских. Причем против нас выходили и такие экзотические команды, как тот же Бруней или Гренада. Но так или иначе, счет на табло.

В 2025-м же году, кроме поражения от Чили, у сборной России шесть побед и три ничьи. По соперникам, которые выйдут против нас в 2026-м, пока ясности нет: по словам генерального секретаря Российского футбольного союза Максима Митрофанова, пока идет работа над оппонентами на матчи в марте и июне.

Но это речь о товарищеских играх. По официальным, то бишь возвращению сборной России по футболу на международную арену, никаких новостей пока нет.

