Карпин объяснил первое поражение сборной России по футболу с 2021 года

Сборная России по футболу уступила команде Чили со счетом 0:2 в товарищеском матче, который был сыгран в Сочи 15 ноября. Таким образом, завершилась беспроигрышная серия подопечных Валерия Карпина, которая длилась с ноября 2021 года. Почему так произошло, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
Десятый и заключительный матч в 2025 году сборная России по футболу провела с двукратным победителем Кубка Америки сборной Чили. Однако нынче наш соперник – команда с 56-й строчки рейтинга ФИФА – уже не в таком прайме. Чилийцы не вышли на чемпионат мира в третий раз подряд, а на сей раз и еще и закончили квалификационный турнир на последнем десятом месте.
При этом в отличие от команды Перу, с которой подопечные Валерия Карпина бились 12 ноября и сыграли вничью 1:1, чилийцы обладают более сильным составом. Пусть и находясь в процессе смены поколений, обходясь без таких ярких звезд прошлого, как полузащитник Артуро Видаль и нападающий Алексис Санчес. Футболисты Чили, которые приехали в Сочи, выступают не только в Южной Америке, но и в топ-лигах таких стран, как Италия и Испания.
Валерий Карпин в свою очередь обходился на этот раз без двух "легионеров" сборной России Матвея Сафонова и Алексея Миранчука, практически полностью перекроив стартовый состав. Из тех, кто выходил против Перу, в числе первых 11-ти остался только полузащитник "Монако" Александр Головин. От него как раз и исходила основная угроза в начале первого тайма: один его выстрел приземлился на перекладину, а второй потащил из ближнего угла голкипер соперника Лоуренс Вигуру.
Но вот кроме дебюта, сборной России до перерыва толком ничего не удалось создать впереди. Не слишком активно работали фланги, а пробиться через центр за счет кружев практически не получалось. Чилийцы же, выдержав стартовый натиск, постепенно обрели себя и начали создавать неприятные подходы к воротам Станислава Агкацева. Плюс ко всему оппонент вгрызался в каждый мяч, порой взвинчивая жесткость практически до максимума. Будто это не товарищеский матч, а вполне себе официальный.
Но что особенно неприятно, сборная России еще и пропустила. Причем в стиле московского "Динамо" образца нынешнего сезона, которым руководит все тот же Карпин. На 37-й минуте защитник ЦСКА Игорь Дивеев обрезался при выходе из обороны, из-за чего мгновенно выросла контратака южноамериканцев. Мяч дошел до Гонсало Тапии, полузащитник бразильского "Сан-Паулу" продавил все того же Дивеева и пробил от штанги в дальний угол – 0:1.
При этом сборная России потеряла еще и Ивана Облякова: в одном из эпизодов полузащитник ЦСКА неудачно приземлился на спину после того, как под него подсел соперник. В итоге его пришлось менять уже на 25-й минуте на полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова. Тревожная ситуация для болельщиков "армейцев" перед дерби против "Спартака" в чемпионате, которое состоится 22 ноября. Предварительно, у Облякова защемило нерв.
Второй тайм сборная России провела не лучше первого: чилийцы цепко оборонялись, дав создать за 45 с лишним минут один по-настоящему запоминающийся момент. Да и то не после осмысленной комбинации, а дальнего выстрела Максима Глушенкова в перекладину. В остальном же – временами интересные подходы, ни один из которых не завершился таким ударом, который заставил бы голкипера сборной Чили попотеть и потерпеть.
В атаке соперник тоже был довольно скромен, долгое время практически не тревожа покой Агкацева. Но на 76-й минуте сработал прессинг Чили. Оборона неудачно разыграла мяч под давлением прямо у своей штрафной, вынос защитника калининградской "Балтики" Мингияна Бевеева пришелся в соперника, и рикошет внезапно превратился в пас на вышедшего на замену форварда английского "Дерби Каунти" Бена Бреретона Диаса. Нападающий спокойно послал мяч в сетку под правой рукой вратаря – 0:2. И снова невольно в голове промелькнули аналогии с карпиновским "Динамо" нынешнего образца.
При этом до второго гола главный арбитр встречи Фирдавс Норсафаров из Узбекистана проморгал игру рукой Наиля Умярова в своей штрафной. Системы VAR на этой игре не было, поэтому судье не подсказали про возможный пенальти. Таким образом, сборная России могла "подвиснуть" еще раньше.
Финального штурма у команды Карпина не получилось, как, собственно, и весь матч. Беспроигрышная серия, которая длилась с 14 ноября 2021 года и составляла 22 игры, оборвалась в последней встрече нашей команды в 2025-м. В 2026-й мы вступим уже "обнуленными". При этом для чилийцев сборная России стала первой, кому она сумела забить в гостях впервые с марта 2024 года. Да и в целом стоит признать, что подобного агрессивного сопротивления нам не оказывали давно.
После такого матча к Валерию Карпину на пресс-конференции было немало вопросов, однако сам специалист был не слишком многословен. В частности, главный тренер сборной России призвал не проводить параллели между пропущенными голами против Чили и в играх его "Динамо".
"Не получилось забить и не допустить ошибок в обороне. Не скажу, что у наших ворот соперник создавал моменты. Второй гол моментом вообще назвать нельзя", – сказал Карпин.
Беспроигрышная серия хоть и закончилась, но она в любом случае останется в истории. Дольше в свое время не проигрывала только сборная Италии, которой удавалось оставаться непобежденной на протяжении 37 игр.
Понятно, что подобного результата команда Карпина добилась в эпоху отстранения, когда вместо топ-соперников в официальных матчах мы бились против тех, с кем удастся договориться, в товарищеских. Причем против нас выходили и такие экзотические команды, как тот же Бруней или Гренада. Но так или иначе, счет на табло.
В 2025-м же году, кроме поражения от Чили, у сборной России шесть побед и три ничьи. По соперникам, которые выйдут против нас в 2026-м, пока ясности нет: по словам генерального секретаря Российского футбольного союза Максима Митрофанова, пока идет работа над оппонентами на матчи в марте и июне.
Но это речь о товарищеских играх. По официальным, то бишь возвращению сборной России по футболу на международную арену, никаких новостей пока нет.