Карпин объяснил ничью в матче сборной России с Перу

12 ноября сборная России по футболу в Санкт-Петербурге сыграла вничью с командой Перу со счетом 1:1. На гол Александра Головина соперник ответил мячом Алекса Валеры, чем породил десятки шуток и мемов из-за созвучия фамилии с именем наставника нашей национальной команды Валерия Карпина. Почему на поле все было не так весело, как на просторах интернета, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Соперниками сборной России по футболу по ноябрьским матчам стали две южноамериканские команды, провалившие отбор на чемпионат мира 2026 года. Первый из них – находящаяся в процессе смены поколений и перестройки команда Перу с 49-й строчки рейтинга ФИФА.

Ради встречи в Санкт-Петербурге наш оппонент преодолел путь в целых 30 часов. При этом на матч со сборной России прибыли не все сильнейшие, в том числе самый дорогой футболист команды, защитник английского "Бернли" Оливер Сонне. По данным СМИ, игрок, который родился в Дании, сам попросил не вызывать его на эту игру из-за опасений словить хейт на родине. Однако защитнику датского "Копенгагена" Маркосу Лопесу политические разборки почему-то не помешали не только прилететь в Россию, но и выйти против команды Валерия Карпина в стартовом составе.

У наших в свою очередь в распоряжении были практически все сильнейшие. Один из главных показателей разницы в классе – стоимость стартовых составов: если у Перу, по данным портала Transfermarkt, он стоил чуть менее 13 миллионов евро, в то время как у России – 94,5.

Однако несмотря на преимущество на бумаге, сборня Перу, которой руководит временно исполняющий обязанности главного тренера Мануэль Баррето, предстала цепкой командой, пусть и временами оборонявшейся в две линии против летучей техничной российской атаки. И, надо признать, эти противотанковые ежи серьезно затрудняли подходы нашей команды к воротам Педро Гальесы. По сути, единственный реальный шанс забить, который возник у подопечных Карпина до перерыва, и был реализован. Причем вырос он из обиднейшей ошибки заморских гостей.

На 18-й минуте при розыгрыше мяча от ворот защитник отпасовал Гальесе, а сфера предательски отскочила от него на пару метров. Накрывать голкипера сборной Перу уже был готов полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук, который в касание отдал передачу на пустые ворота хавбеку "Монако" Александру Головину. Капитан сборной в этой встрече аккуратно подсек мяч и отправил его под перекладину – прессинг легионерской связки российской дружины сделал 1:0.

А вот визави Гальесы – голкипер французского ПСЖ Матвей Сафонов – практически весь первый тайм пробыл без работы. Правда, и сборная России не особо-то нагрузила вратаря сборной Перу за этот отрезок встречи, что вряд ли устраивало тренерский штаб национальной команды. Собственно, голевой удар Головина был первым и единственным в створ. Редкое явление для товарищеских матчей эпохи отстранения России от официальных соревнований.

А вот второй тайм разделился на два прямо диаметральных отрезка. В первой его половине чуть бодрее выглядела сборная России, создав два острых момента. Причем первый из них – титановый: Головин протащил мяч и отдал на Ивана Сергеева, форвард "Динамо" убрал защитника на замахе и остался один перед голкипером. Нападающий бахнул на силу, но Гальесе выставил руку, от нее мяч улетел в газон, а уже от него перелетел перекладину. Второй шанс – вернувшийся в сборную спустя почти год нападающий "Динамо" Константин Тюкавин нашел в штрафной Миранчука, Алексей переложил под рабочую левую и клал в дальний, но вратарь вновь был хорош.



Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Однако постепенно перуанцы за счет замен потихонечку забрали владение и упорно пытались строить атаки низом через короткий и средний пас. Наши же на этом фоне вдруг подсели и начали оборонять 1:0, хотя более высокий класс исполнителей позволял рассчитывать на другой сценарий.

Главную же роль во втором отрезке второго тайма сыграл форвард перуанского "Университарио" Алекс Валера, вышедший на 60-й минуте. А на 82-й простенькое продвижение мяча через центр, Валера принял и метров с 35 долбанул в правый от голкипера угол по довольно низкой сложной траектории. Мяч прошмыгнул под перчаткой Сафонова – 1:1.

Это был всего лишь второй выстрел по воротам Матвея в матче. Однако показалось, что реагируя на удар Валеры, у голкипера сборной России чуть поехала нога. Качество газона на арене в Санкт-Петербурге и правда было не идеальным, на что обратил внимание журналистов полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Легче ли от этого Сафонову, который сейчас еще и переживает непростой период в ПСЖ из-за отсутствия игровой практики? Очень вряд ли. Более того, в экспертной среде были мнения, что газон не причем, а Матвей просто "зевнул" удар.

Алекс Валера же мгновенно стал героем соцсетей из-за созвучия фамилии с именем Карпина. Но десятки шуток и мемов на эту тему пусть и поднимут настроение, но вряд ли скрасят впечатление от ничьей, когда все слагаемые успеха изначально были в пользу сборной России.



Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Главный тренер команды Валерий Карпин сказал на пресс-конференции не приравнивает эту ничью к поражению.

"Расслабились ли мы после забитого гола в ворота Перу? Мне так не показалось. Расслабона никакого не было, претензий по отношению к делу тоже. Нам не хватало скорости в атаке. Поговорили на эту тему с футболистами, они сказали: "Георгиевич, на этом поле невозможно быстрее играть", – подчеркнул Карпин.

При этом один из журналистов спросил главного тренера сборной о слухах вокруг его работы в московском "Динамо". Ранее некоторые СМИ сообщили, что рассматривается вариант с отставкой Карпина с поста наставника бело-голубых из-за неудовлетворительных результатов.





Валерий Карпин главный тренер сборной России по футболу Повлияли ли эти разговоры или нет, надо спросить у команды. Я узнал перед игрой, что, оказывается, были какие-то вбросы.

Кроме того, в Санкт-Петербурге журналисты не могли не спросить Карпина, почему на поле так и не вышел вингер "Зенита" Максим Глушенков. Кому-то из репортеров даже показалось, что игрок этим обстоятельством остался недоволен.

"Глушенков играл 9 ноября на тяжелом поле в Самаре 90 минут (речь об игре 15 тура между "Зенитом" и "Крыльями Советов", где Максим забил гол. – Прим. ред.). Если бы я его выпустил на тяжелое поле здесь, возможно, он получил бы травму", – объяснил Карпин.

Прозвучал и прямой вопрос: в чем тренерский просчет? Услышав это, Карпин засмеялся.

"Просчет в том, что сыграли вничью. Сколько было голевых моментов у наших ворот? Ноль. И пропустили гол с 30 метров, потому что у Сафонова поехала нога, или он чуть чуть потерял ворота. Это даже не голевой момент. И забей Сергеев и Миранчук, возможно, было бы 3:0, и мы бы сидели радовались", – порассуждал Карпин.

Несмотря на смазанное впечатление от матча с Перу, он стал 22-м в беспроигрышной серии сборной России. Следующий соперник – еще один неудачник латиноамериканского отбора на чемпионат мира, сборная Чили. Эта встреча состоится в Сочи 15 ноября. Надеемся, там шальные голы будут лететь только в створ соперника.

