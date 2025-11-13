Карпин объяснил ничью в матче сборной России с Перу

12 ноября сборная России по футболу в Санкт-Петербурге сыграла вничью с командой Перу со счетом 1:1. На гол Александра Головина соперник ответил мячом Алекса Валеры, чем породил десятки шуток и мемов из-за созвучия фамилии с именем наставника нашей национальной команды Валерия Карпина. Почему на поле все было не так весело, как на просторах интернета, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
Соперниками сборной России по футболу по ноябрьским матчам стали две южноамериканские команды, провалившие отбор на чемпионат мира 2026 года. Первый из них – находящаяся в процессе смены поколений и перестройки команда Перу с 49-й строчки рейтинга ФИФА.
Ради встречи в Санкт-Петербурге наш оппонент преодолел путь в целых 30 часов. При этом на матч со сборной России прибыли не все сильнейшие, в том числе самый дорогой футболист команды, защитник английского "Бернли" Оливер Сонне. По данным СМИ, игрок, который родился в Дании, сам попросил не вызывать его на эту игру из-за опасений словить хейт на родине. Однако защитнику датского "Копенгагена" Маркосу Лопесу политические разборки почему-то не помешали не только прилететь в Россию, но и выйти против команды Валерия Карпина в стартовом составе.
У наших в свою очередь в распоряжении были практически все сильнейшие. Один из главных показателей разницы в классе – стоимость стартовых составов: если у Перу, по данным портала Transfermarkt, он стоил чуть менее 13 миллионов евро, в то время как у России – 94,5.
Однако несмотря на преимущество на бумаге, сборня Перу, которой руководит временно исполняющий обязанности главного тренера Мануэль Баррето, предстала цепкой командой, пусть и временами оборонявшейся в две линии против летучей техничной российской атаки. И, надо признать, эти противотанковые ежи серьезно затрудняли подходы нашей команды к воротам Педро Гальесы. По сути, единственный реальный шанс забить, который возник у подопечных Карпина до перерыва, и был реализован. Причем вырос он из обиднейшей ошибки заморских гостей.
На 18-й минуте при розыгрыше мяча от ворот защитник отпасовал Гальесе, а сфера предательски отскочила от него на пару метров. Накрывать голкипера сборной Перу уже был готов полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук, который в касание отдал передачу на пустые ворота хавбеку "Монако" Александру Головину. Капитан сборной в этой встрече аккуратно подсек мяч и отправил его под перекладину – прессинг легионерской связки российской дружины сделал 1:0.
А вот визави Гальесы – голкипер французского ПСЖ Матвей Сафонов – практически весь первый тайм пробыл без работы. Правда, и сборная России не особо-то нагрузила вратаря сборной Перу за этот отрезок встречи, что вряд ли устраивало тренерский штаб национальной команды. Собственно, голевой удар Головина был первым и единственным в створ. Редкое явление для товарищеских матчей эпохи отстранения России от официальных соревнований.
А вот второй тайм разделился на два прямо диаметральных отрезка. В первой его половине чуть бодрее выглядела сборная России, создав два острых момента. Причем первый из них – титановый: Головин протащил мяч и отдал на Ивана Сергеева, форвард "Динамо" убрал защитника на замахе и остался один перед голкипером. Нападающий бахнул на силу, но Гальесе выставил руку, от нее мяч улетел в газон, а уже от него перелетел перекладину. Второй шанс – вернувшийся в сборную спустя почти год нападающий "Динамо" Константин Тюкавин нашел в штрафной Миранчука, Алексей переложил под рабочую левую и клал в дальний, но вратарь вновь был хорош.
Однако постепенно перуанцы за счет замен потихонечку забрали владение и упорно пытались строить атаки низом через короткий и средний пас. Наши же на этом фоне вдруг подсели и начали оборонять 1:0, хотя более высокий класс исполнителей позволял рассчитывать на другой сценарий.
Главную же роль во втором отрезке второго тайма сыграл форвард перуанского "Университарио" Алекс Валера, вышедший на 60-й минуте. А на 82-й простенькое продвижение мяча через центр, Валера принял и метров с 35 долбанул в правый от голкипера угол по довольно низкой сложной траектории. Мяч прошмыгнул под перчаткой Сафонова – 1:1.
Это был всего лишь второй выстрел по воротам Матвея в матче. Однако показалось, что реагируя на удар Валеры, у голкипера сборной России чуть поехала нога. Качество газона на арене в Санкт-Петербурге и правда было не идеальным, на что обратил внимание журналистов полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Легче ли от этого Сафонову, который сейчас еще и переживает непростой период в ПСЖ из-за отсутствия игровой практики? Очень вряд ли. Более того, в экспертной среде были мнения, что газон не причем, а Матвей просто "зевнул" удар.
Алекс Валера же мгновенно стал героем соцсетей из-за созвучия фамилии с именем Карпина. Но десятки шуток и мемов на эту тему пусть и поднимут настроение, но вряд ли скрасят впечатление от ничьей, когда все слагаемые успеха изначально были в пользу сборной России.
Главный тренер команды Валерий Карпин сказал на пресс-конференции не приравнивает эту ничью к поражению.
"Расслабились ли мы после забитого гола в ворота Перу? Мне так не показалось. Расслабона никакого не было, претензий по отношению к делу тоже. Нам не хватало скорости в атаке. Поговорили на эту тему с футболистами, они сказали: "Георгиевич, на этом поле невозможно быстрее играть", – подчеркнул Карпин.
При этом один из журналистов спросил главного тренера сборной о слухах вокруг его работы в московском "Динамо". Ранее некоторые СМИ сообщили, что рассматривается вариант с отставкой Карпина с поста наставника бело-голубых из-за неудовлетворительных результатов.
Кроме того, в Санкт-Петербурге журналисты не могли не спросить Карпина, почему на поле так и не вышел вингер "Зенита" Максим Глушенков. Кому-то из репортеров даже показалось, что игрок этим обстоятельством остался недоволен.
"Глушенков играл 9 ноября на тяжелом поле в Самаре 90 минут (речь об игре 15 тура между "Зенитом" и "Крыльями Советов", где Максим забил гол. – Прим. ред.). Если бы я его выпустил на тяжелое поле здесь, возможно, он получил бы травму", – объяснил Карпин.
Прозвучал и прямой вопрос: в чем тренерский просчет? Услышав это, Карпин засмеялся.
"Просчет в том, что сыграли вничью. Сколько было голевых моментов у наших ворот? Ноль. И пропустили гол с 30 метров, потому что у Сафонова поехала нога, или он чуть чуть потерял ворота. Это даже не голевой момент. И забей Сергеев и Миранчук, возможно, было бы 3:0, и мы бы сидели радовались", – порассуждал Карпин.
Несмотря на смазанное впечатление от матча с Перу, он стал 22-м в беспроигрышной серии сборной России. Следующий соперник – еще один неудачник латиноамериканского отбора на чемпионат мира, сборная Чили. Эта встреча состоится в Сочи 15 ноября. Надеемся, там шальные голы будут лететь только в створ соперника.