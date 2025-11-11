Губерниев назвал уход Станковича из "Спартака" "дешевым шапито"

Деян Станкович покинул пост главного тренера московского "Спартака" 11 ноября. Уход серба в клубе объяснили неудовлетворительными результатами. При этом Станкович регулярно попадал в скандалы и ругался с журналистами. Чем запомнился теперь уже экс-рулевой красно-белых и почему многие обрадовались его отставке – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

"Москва стала моим домом"

"Спартак" объявил о расставании с главным тренером команды Деяном Станковичем вечером 11 ноября. В заявлении красно-белых сказано, что нынешнее шестое место по итогам первого круга Мир Российской Премьер-лиги "не удовлетворяет руководство клуба". В то же время сербский специалист ушел в общем-то на хорошей ноте в плане результатов – четыре победы в пяти последних матчах во всех турнирах.

"Благодарим Деяна и его ассистентов за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!" – говорится в сообщении клуба.

Сам сербский специалист и в прошлом легендарный полузащитник миланского "Интера" в специальном обращении к фанатам заявил, что горд работать в "Спартаке" с первой до последней секунды.





Деян Станкович экс-главный тренер московского "Спартака" Что-то у нас получилось, что-то – нет, но я могу сказать точно: "Спартак" – главный клуб в России. Это то, что было и будет под моей кожей. Москва стала моим домом, а "Спартак" навсегда останется в моем сердце.

"Спартак" – это больше чем клуб. И я уверен, что у красно-белых – большое будущее. Пусть все получится. Желаю "Спартаку" побед!" – отметил Станкович, поблагодарив болельщиков, игроков и персонал.

Серб приехал в Москву летом 2024 года и провел во главе клуба 64 матча, в которых одержал 37 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений. По количеству выигранных встреч Станкович вошел в топ-10 тренеров "Спартака", опередив на одну победу своего предшественника – испанца Гильермо Абаскаля.

В первом сезоне, проведенном в России, Деян привел своих подопечных к четвертому месту, однако красно-белые могли закончить и выше, если бы не провальный весенний отрезок. Кроме того, "Спартак" при Станковиче добрался до финала Пути регионов в Кубке России, где сенсационно уступил "Ростову" 1:2. В нынешнем же сезоне этого турнира "Спартак" под руководством серба вышел в плей-офф Пути РПЛ, где в первом матче четвертьфинала победил дома "Локомотив" 3:1.

Правда, болельщики вправе были ждать лучшего, с учетом трат клуба на игроков при сербе. В частности, на период работы Станковича пришлось два трансферных рекорда в истории "Спартака": по данным портала Transfermarkt, нападающий Ливай Гарсия обошелся в 20 миллионов евро, полузащитник Жедсон Фернандеш – в 25. И если второй выходит на поле регулярно, то вот первый пока так и не смог стать основным, забив всего 6 голов в 17 матчах во всех турнирах.



Кроме того, Станкович запомнился еще и эксцентричным поведением, порой устраивая настоящее шоу. Последнюю гастроль серб дал в Грозном, где победил со "Спартаком" 2:1, а затем жестко наехал за вопрос о судействе на корреспондента "Матч ТВ" Адама Ахмадова. На скандальное поведение Станковича и его штаба обратил внимание и наставник "Ахмата", а также легенда "Спартака" Станислав Черчесов.





Станислав Черчесов главный тренер грозненского "Ахмата" "Спартак" с победой, однако каждый свисток – все в тренерском штабе орут как резаные. Дайте судье работать спокойно. Даже как-то недостойно "Спартака", я бы сказал.

При этом в последние месяцы Станкович неоднократно жаловался на судейство и признавался, что ему надоели слухи о возможной отставке.

"Я очень хочу домой к своей жене и дочке. Это сильно влияет на всех, кто работает в клубе, кто играет в команде. Ребята не заслуживают того негатива, который творится вокруг нас", – сказал специалист после победы над "Локомотивом" в Кубке России.

Пока Станкович будет отдыхать, клуб к будущим матчам начнет готовить исполняющий обязанности главного тренера Вадим Романов. Ранее он был наставником молодежки "Спартака" и работал в штабе серба.

Однако наверняка это временное решение: в СМИ уже не раз всплывали кандидатуры на замену Станковичу. В частности, источники утверждали, что спортивный директор "Спартака" Фрэнсис Кахигао активно лоббирует на пост главного тренера испанского специалиста Луиса Гарсию, который большую часть карьеры тренировал не самые элитные клубы на родине и в не топовых зарубежных чемпионатах. Однако, по информации "Спорт-Экспресса", 52-летнего специалиста в "Спартаке" не будет, так как высший менеджмент его не одобрил.

Также в прессе обсуждались фигуры главного тренера словенского "Целе" Альберта Риеры: экс-футболист "Ливерпуля" в свое время мог перейти "Спартак", а в 2009 году женился на россиянке Юлии Королевой. Кроме того, в числе претендентов назывались бывший главный тренер столичного "Динамо" Марцел Личка и экс-рулевой "Краснодара" Владимир Ивич. Кроме того, инсайдеры сообщали, что "Спартаку" в конце октября 2025 года отказал экс-главный тренер ПСЖ и сборной Франции Лоран Блан.

Российские специалисты, по данным некоторых СМИ, в клуб не рассматриваются.

"Слава богу"

Отставка Деяна Станковича с поста главного тренера "Спартака" вызвала настоящий взрыв в медиапространстве. При этом мнения о сербе в среде экспертов разделись.

К примеру, экс-полузащитник красно-белых и сборной России Владимир Быстров в беседе со Sport24 однозначно назвал работу Станковича провальной.





Владимир Быстров экс-полузащитник "Спартака" и сборной России по футболу Станкович однозначно провалился в "Спартаке". У него были отличные приобретения, но Деян не оправдал доверие клуба. Поэтому Станкович заслуженно понес увольнение. И то, как он вел себя последнее время, никуда не годится. Пускай великий и хороший тренирует где-нибудь в другом месте.

Экс-спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов в разговоре с "Матч ТВ" также признался, что рад увольнению Станковича.

"Наконец‑то в клубе приняли правильное решение. Пусть футболисты в спокойной обстановке подготовятся к матчу с ЦСКА, и мы увидим нормальный футбол. Слава богу, Деян покинул "Спартак", он больше не будет нас раздражать. Мы все этого ждали, он нас довел уже", – сказал Шикунов.

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко заявил News.ru, что увольнение серба не только назревало, но и запоздало.

"Хорошо, что это произошло. А еще лучше, если увольнение состоялось не на эмоциях из-за того, что он там начудил в очередной раз в Грозном, а из-за того, что нашли ему замену. Если "Спартаку" удалось найти человека, который сейчас в этих оставшихся матчах сможет посмотреть на команду в деле, увидеть, кто на что способен, какие есть игровые варианты, это хорошо", – отметил Червиченко.

Довольны уходом Станковича и некоторые знаменитые болельщики. В частности, вице-спикер Госдумы и почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков встретил эту новость словами: "Ну неужели, наконец-то".

"Мне кажется, это решение назрело давным‑давно. Надеюсь, станет лучше", – сказал Жуков "Матч ТВ", добавив, что клубу нужен "свой, спартаковский тренер".

В то же время есть и те, кто не оценил решение менеджмента красно-белых. К примеру, легенда "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев заявил журналистам телеканала, что тренерская чехарда в клубе не идет на пользу.





Евгений Ловчев экс-футболист "Спартака" и сборной СССР Я не поддерживаю это решение. Считаю, что тренеру нужно хотя бы год давать работать. Если бы в наше время не давали работать Бескову, Симоняну и Качалину, они бы не стали великими тренерами, потому что нельзя каждые полгода менять тренеров.

У экс-полузащитника "Спартака" Александра Мостового тоже в целом остались позитивные впечатления от работы Станковича в России.

"Многие догадывались, что это произойдет, но я думал, что это случится перед зимней паузой. Впрочем, удивляться нечему. В его работе было больше плюсов, как по мне. Если бы еще не было этих нефутбольных историй с удалениями", – сказал Мостовой "Спорт-Экспрессу".

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале вообще назвал происходящее в стане красно-белых "дешевым шапито".

"Как все глупо и несвоевременно! Раньше надо было увольнять Станковича! Он состав стабилизировал наконец-то, дважды победил… И на тебе! Теперь рассматриваются три кандидата на пост тренера "Спартака", все иностранцы! Дон Альберто Сальватьерро, его сын Луис Альберто (персонажи мексиканского сериала "Богатые тоже плачут". – Прим. ред.) и бывший архитектор, ныне тренер Мендисабаль! Они справятся, ФК "Рабыня Изаура" уже вытащили из кризиса!", – иронично написал Губерниев.

Многих футболистов "Спартака" новость об отставке Станковича застала прямо в расположении сборной России, которая сыграет с Перу и Чили 12 и 15 ноября соответственно. Полузащитник красно-белых Наиль Умяров признался на пресс-конференции, что узнал об уходе наставника его команды от журналистов. От каких-либо комментариев футболист отказался.

При этом в первые же часы после отставки Станковича многие российские тренеры выразили готовность встать у руля красно-белых. Среди них и рулевой клубов РПЛ, а также в прошлом футболист "Спартака" Сергей Юран.





Сергей Юран экс-футболист "Спартака", тренер клубов РПЛ У каждого есть желание поработать в "Спартаке". Я много лет проработал тренером и опыта достаточно. Знаю, как добиться результата и что делать. Для меня возглавить "Спартак" было бы серьезным вызовом. Хотелось бы поработать и доказать, что нужно биться за болельщика и добиваться результата. Я готов возглавить "Спартак". Нужно наладить дисциплину. Биться за ромб.

Не против вернуться в клуб и итальянский специалист Массимо Каррера, с которым "Спартак" на данный момент в последний раз выиграл чемпионство в 2017 году. Обещал подумать над предложением красно-белых и легендарный наставник "Локомотива" Юрий Семин. В беседе с "РБ Спорт" специалист согласился, что шестое место красно-белых не соответствует ожиданиям руководства.

