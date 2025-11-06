Станкович: я устал от негатива вокруг "Спартака", хочу домой к жене и дочке

6 ноября московский "Спартак" дома переиграл столичный "Локомотив" со счетом 3:1 в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России по футболу. Однако несмотря на победу, наставник красно-белых Деян Станкович признался в усталости от негативного фона вокруг команды и его лично. Обо всем по порядку расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Спартак" (Москва) – "Локомотив" (Москва) – 3:1 (1:0)

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Голы: Ливай Гарсия, 4, Фассон, 49 (автогол), Маркиньос, 55 – Батраков, 67.

"Спартак": Помазун, Денисов, Джику, Ву, Маркиньос (Рябчук, 85), Солари (Бонгонда, 72), Барко (Мартинс, 90+), Дмитриев, Умяров, Жедсон (Зобнин, 90+), Ливай Гарсия (Угальде, 72).

"Локомотив": Веселов, Рамирес, Сильянов, Монтес (Фассон, 30), Ньямси, Пруцев (Салтыков, 59), Бакаев (Мялковский, 59), Тимофеев (Карпукас, 46), Баринов, Батраков, Комличенко (Руденко, 46).

Предупреждения: Тимофеев, 13; Баринов, 26; Бакаев, 45; Руденко, 88.

Столичное дерби в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России – один из центральных матчей наравне с противостоянием "Зенита" и московского "Динамо". Исходный баланс сил больше говорил в пользу "Локомотива" под руководством Михаила Галактионова, который лишь в начале ноября потерпел первое поражение в чемпионате, в то время как "Спартак" опального Деяна Станковича пока не слишком удачно двигается по ходу сезона. Однако вывеска в Санкт-Петербурге, где хозяева внезапно проиграли прихрамывающим бело-голубым 1:3, показала, что в кубковых встречах на таблицу РПЛ можно даже не смотреть.

Собственно, лишним доказательством тому стал первый тайм матча на арене в Тушине. "Спартак" солидно выглядел в атаке, расстреливая из разных позиций 20-летнего голкипера "Локомотива" Даниила Веселова. Где-то вратарь выручал сам, закрывая щели в створе, где-то, как в случае с дальним выстрелом Даниила Денисова, помогла перекладина. Но в ситуации на 4-й минуте не выручил бы никто: Маркиньос фирменно выкрутил длинную передачу на Ливая Гарсию, тринидадцу дали спокойно и головой пробить, и добить мяч в сетку – 1:0.

"Локомотив" же до перерыва выглядел в атаке как никогда неубедительно. Из опасного запомнился разве что тычок в сторону левого угла Артема Тимофеева в суматохе при розыгрыше углового, да очень дальний удар со стандарта Дмитрия Баринова с сейвом Ильи Помазуна в самой концовке. В остальном же "Спартак" перегрыз все подходы к своим воротам, что с красно-белыми в последнее время случается довольно редко.

Во втором же тайме хозяева и вовсе быстро отправили соперника в нокдаун, выстрелив практически автоматной очередью. На 49-й минуте Жедсон Фернандеш принял длинную передачу с левого фланга в штрафной, сохранил мяч и покатил под удар Маркиньосу. Бразилец подстроился и целил в дальний угол, но угодил в корпус Ливаю Гарсии. От того мяч срикошетил в Лукаса Фассона, и уже от него проследовал за линию ворот – 2:0.

А на 55-й обошлось уже без курьезных рикошетов – только чистое искусство. Пабло Солари бульдозером проехал по своему правому флангу и сильно прострелил низом, а Маркиньос поймал мяч налету и пяткой переправил его в сетку – 3:0. Таким мощным "Спартак" в этом сезоне видеть еще, пожалуй, не приходилось.



Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Но почему нокдаун, а не нокаут? Да потому, что "Локо" после трех пропущенных воспрял и по-хорошему завелся. За что и был вознагражден шансом на камбэк. В центре внимания оказался лидер "железнодорожников" Алексей Батраков. Для начала на 66-й минуте один из лидеров полузащиты красно-зеленых принял скидку партнера на правом краю штрафной, поймал мяч на ногу и запустил в дальний угол – 3:1. А на 80-й он же попытался реализовать пенальти после того, как Тео Бонгонда сыграл рукой, подставившись под мощный выстрел Дмитрия Баринова. Однако Батраков, пробив в правый от Ильи Помазуна угол, покатил удобно для вратаря по силе и траектории – сейв голкипера "Спартака".

Пожалуй, этот эпизод все же выбил "Локомотив" из седла. "Спартак" же начал ловить соперника на контратаках и мог делать счет крупнее, но либо Веселов творил чудеса, либо просто не хватало точности. Первый раунд столичного противостояния Деян Станкович выиграл: само собой, разговоры о скорой отставке после этого не утихнут, но его команда все же показала, что способна выдавать мощный дисциплинированный футбол.

Но тему слухов сербский специалист сам затронул на пресс-конференции. Несмотря на победу, Станкович выдал мощный спич о том, как ему надоел весь негатив вокруг команды и лично его персоны. При этом подчеркнул: самолично в отставку не подает.





Деян Станкович главный тренер ФК "Спартак" Я очень устал от происходящего, от того, что говорят обо мне. Я очень хочу домой к своей жене и дочке. Это сильно влияет на всех, кто работает в клубе, кто играет в команде. Ребята не заслуживают того негатива, который творится вокруг нас. Я готов к любому решению. Я тут, в Москве. Случится это завтра или послезавтра. Решение – за клубом.

При этом от каких-либо вопросов Станкович попросил себя оградить. Ситуация – просто рай для инсайдеров: новая порция сменщиков, да и старая, которых сватают в клуб, в СМИ и телеграм-каналах на ближайшие дни обеспечена. А ведь уже 9 ноября у красно-белых выездной матч с "Ахматом" в чемпионате – интригующая ситуация.



Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В стане "Локомотива" же и после поражения все стабильно и спокойно. Главный тренер команды Михаил Галактионов рассказал журналистам, что несмотря на желание победить, его футболисты проиграли дебют дерби.





Михаил Галактионов главный тренер ФК "Локомотив" Мы ожидали агрессивного начала от "Спартака", они всегда так играют дома. Но мы теряли мяч, этим соперник пользовался. Как только игра выровнялась, мы решили выпустить более быстрых игроков, чтобы переломить ход встречи.

При этом Галактионов обратил внимание, что на позиции Алексея Батракова как штатного пенальтиста незабитый 11-метровый никак не повлияет.

"Сейчас ситуация не поменялась. Он штатный пенальтист, который делал разницу во многих матчах. Одна ошибка не повлияет на это. Все надо делать вовремя – промахиваться с пенальти тоже надо вовремя. Теперь ему нужно готовиться, а мы его поддержим", – сказал наставник "железнодорожников".

Путь РПЛ Кубка России вернется к нам 26–27 ноября. Второй раунд противостояния "Локо" и "Спартака", со Станковичем или без, переместится на арену в Черкизове в первый игровой день. Плюс ответные встречи проведут ЦСКА против махачкалинского "Динамо" и "Краснодар" с "Оренбургом". На 27 ноября же запланирована новая глава битвы столичного "Динамо" и "Зенита".

Однако напомним, что как бы ни закончились встречи в этих парах, из розыгрыша Кубка не вылетит никто: согласно регламенту, проигравшие продолжат борьбу за трофей в Пути регионов. И вот там уже никакого права на ошибку не будет.

