Три команды набрали максимум очков по итогам четвертого тура Лиги чемпионов

В ночь на 6 ноября завершились матчи 4 тура Общего этапа футбольной Лиги чемпионов. По его итогам три клуба так и не познали горький вкус потери очков, а некоторые команды преподнесли большие сюрпризы – как приятные, так и не очень. Кроме того, в турнире состоялось российское мини-дерби. Главные цифры и факты расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Лига непобежденных

Фото: AP Photo/Thibault Camus

После 4-го тура Общего этапа Лиги чемпионов максимум очков, а именно 12, у трех команд – мюнхенской "Баварии", лондонского "Арсенала" и миланского "Интера". Причем немцы под руководством Венсана Компани добились очередной победы не против абы кого, а действующего победителя турнира ПСЖ. Да еще и в гостях.

Уже в первом тайме вингер немецкого суперклуба Луис Диас оформил дубль, забив на 4-й и 32-й минутах. Правда, затем колумбиец поломал защитника ПСЖ Ашрафа Хакими, уложив того в лазарет примерно на два месяца. За столь грубый фол Диас получил прямую красную карточку. Держаться гостям пришлось практически полтора тайма, но больше чем на один мяч Жоау Невеша парижане не сподобились. Победив 2:1, "Бавария" достигла уникального достижения: неуязвимая банда Компани выиграла все 16 матчей со старта сезона. Ничего подобного до мюнхенцев не делал никто.

У "Арсенала" и "Интера" соперники были попроще – пражская "Славия" и казахстанский "Кайрат" соответственно. И если "канониры" вообще не заметили соперника, проехавшись по нему катком 3:0, то вот "нерадзурри" на своем поле пришлось помучиться. Довольно дежурно пропустив от Лаутаро Мартинеса в первом тайме, дебютант ЛЧ вдруг сподобился на гол головой за авторством Офри Арада. Подул ветер грядущей сенсации, но не сложилось: на 67-й минуте Карлос Аугусто роскошно положил низом издали недосягаемо для вратаря – 2:1. При этом "Кайрат" стал первым клубом, которому удалось забить "Интеру" в этой ЛЧ.

Также в лиге непобежденных "Манчестер Сити", разгромивший дома дортмундскую "Боруссию" 4:1. Однако в отличие от трио выше, команда Пепа Гвардиолы ранее теряла очки, коих теперь в таблице у нее 10. Одним из главных героев же стал норвежский форвард "горожан" Эрлинг Холанд, для которого гол в ворота бывшего клуба стал уже пятым подряд в матче Лиги чемпионов. Таким образом, этот викинг стал первым в истории турнира, кому удалось подобное сразу с тремя клубами. Ранее Холланд смог провернуть такой трюк в сезоне 2020-2021 за все ту же "Боруссию" и в сезоне 2019-2020 за "Зальцбург".

Преображение "Ливерпуля" и проблемы фаворитов

Фото: AP Photo/Jon Super

Кроме битвы "Баварии" и ПСЖ, еще одной топ-вывеской 4-го тура стало противостояние "Ливерпуля" и мадридского "Реала". На домашний стадион англичан "Энфилд" вернулся легендарный полузащитник клуба, а ныне главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо, а также в недавнем прошлом защитник "красных" Трент Александер-Арнольд. И если первого фанаты встретили тепло, то вот второму отъезд в Испанию минувшим летом не простили: в частности, вандалы испортили мурал с изображением футболиста, забрызгав его белой краской и написав "прощай, крыса". На самой же арене во время матча Трента с упоением освистывали – любовь и ненависть всегда ходят где-то рядом.

"Ливерпуль" в последнее время плох в Английской Премьер-лиги, но на Лигу чемпионов подопечным Арне Слота удается собраться. Вот и здесь футбол хозяев позволил "Реалу" наковырять показатель ожидаемых голов (так называемый xG) всего на 0,45 – худший показатель с октября 2024 года. Проще говоря, опасных моментов испанцы создали мало, и забить в итоге не смогли. Зато сумел "Ливерпуль", пусть и единожды усилиями Алексиса Макаллистера – 1:0. В таблице команды теперь – соседи, раскинувшись на седьмом-восьмом месте с 9-ю очками.

При этом многие топ-клубы внезапно потеряли очки против соперников пусть и достойных, но все же ниже классом. Например, "Барселона", которая едва не залегла на дно в гостях у "Брюгге", пропустив дважды за первые 17 минут. Настолько рано каталонцы не вынимали мячи из сетки в ЛЧ никогда. В итоге перестрелка закончилась со счетом 3:3, причем был и четвертый гол бельгийцев, но его отменили в самой концовке после нарушения правил. Найти сине-гранатовых в таблице после такого можно только на 11-м месте.

Другая сенсация – азербайджанский "Карабах", который затаскивает своих соперников в настоящую мясорубку. В гости к команде Гурбана Гурбанова приехал "Челси", и на исходе первого тайма англичане увидели на табло 2:1 не в свою пользу. После перерыва действующий победитель Лиги конференций сравнял счет на 53-й минуте усилиями Алехандро Гарначо, но дальше – крах. Благодаря этой ничьей "Карабах" идет в группе команд с 7-ю очками после четырех матчей, плюс азербайджанцы впервые не уступили в еврокубках клубу из Англии.

Но вот у кого действительно большие проблемы из топ-клубов, так это у "Ювентуса", который пока так и не выиграл ни одной встречи в Лиге чемпионов. Не помогла даже смена тренера – Игор Тудор уступил свой пост легендарному Лучано Спаллетти, но и его магии не хватило для победы над "Спортингом" – 1:1. На данный момент "старая синьора" тащится в зоне вылета из еврокубков.

Частичка России и кошмар Моуриньо

Фото: AP Photo/Ana Brigida

5 ноября стал историческим днем для кипрского "Пафоса". Клуб, совладельцем которого является российский бизнесмен Сергей Ломакин, одержал первую победу в Лиге чемпионов, причем сразу – над "Вильярреалом" со счетом 1:0. Да, испанцы пока выглядят в еврокубках ужасно, прозябая на дне таблицы, но в Ла Лиге-то они – третьи, дышат в спину "Реалу" и "Барселоне"! "Пафос" точно не выглядел фаворитом, хоть и бился дома, но счет на табло.

Также в 4-м туре состоялось российское мини-дерби – норвежский "Буде-Глимт" Никиты Хайкина принимал "Монако" Александра Головина. В итоге голкипер хозяев не сумел отстоять на ноль, пропустив единственный мяч в этой встрече от Фоларина Балогуна на 43-й минуте, а полузащитник не смог отличиться результативными действиями. Но даже без голов и передач Головина французы забрались на 19-е место с 5-ю очками, в то время как "Буде" пока – в зоне вылета с 2-мя.

Пройдемся в нашем обзоре и по самому дну табеля о рангах – у двух клубов до сих пор ноль заработанных баллов. Один из них – лиссабонская "Бенфика", которую тренирует великий и ужасный Жозе Моуриньо. Титулованный португалец подхватил команду после провала предыдущего наставника Бруну Лаже, но поставить ее на победные рельсы у него не получается. В 4-м туре "Бенфику" подрезал "Байер" 0:1. Но еще более чудовищно выглядит амстердамский "Аякс", который проиграл дома "Галатасараю" 0:3. Теперь у знаменитого нидерландского клуба не только "баранка" в графе очков, но еще и разница мячей 1:14. Воплощение футбольной катастрофы.

Полную таблицу и результаты всех 18-ти матчей 4-го тура можно найти на официальном сайте УЕФА. Новые же битвы состоятся 25 и 26 ноября, и как всегда не обойдется без роскошных вывесок. В частности, "Челси" побьется дома с "Барселоной", а "Арсенал" и "Бавария" схлестнутся в битве непобежденных.

