Новый рекорд результативности за один тур установлен в Лиге чемпионов

22 октября завершились матчи третьего тура Общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Команды установили рекорд результативности турнира, а во главе таблицы без потерь очков пока идут сразу пять клубов. Обо всем по порядку – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

Главные результаты

Фото: AP Photo/Martin Meissner

В третьем туре Общего этапа Лиги чемпионов сразу девять команд выиграли у своих соперников с разницей в три и более мячей. Более того, именно 21–22 октября был установлен рекорд результативности турнира – 71 забитый мяч в 18-ти играх. Пробежимся по наиболее примечательным результатам.

Голеадорский тон задала "Барселона", победившая во вторник дома греческий "Олимпиакос" 6:1. Еще более куражно выглядел французский ПСЖ, уничтоживший на выезде леверкузенский "Байер" 7:2. При этом обе команды заканчивали игру вдесятером. Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов, к сожалению, продолжает сидеть на скамейке, даже несмотря на не всегда эталонную игру его конкурента, французского вратаря Люки Шевалье.

Также 21 октября с одинаковым счетом 4:0 выиграли миланский "Интер" и лондонский "Арсенал". И если победа итальянцев над дебютантом ЛЧ бельгийским "Юнионом" не выглядит сенсацией, то вот разгром англичанами мадридского "Атлетико" Диего Симеоне тянет на нее в полной мере. Под британский каток попал и Жозе Моуриньо: старый-новый клуб португальца "Бенфика" отлетел на чужом поле от "Ньюкасла" 0:3. Однако главное поражение вторника случилось в Нидерландах, где ПСВ неожиданно разорвал действующего чемпиона Италии "Наполи" 6:2.

На следующий день в плане разгромов было поспокойнее, но там, где они случились, бомбардиры не скупились на забитые мячи. В фаворе – сразу два английских клуба: "Челси" дома разобрал на паззлы амстердамский "Аякс" 5:1, а "Ливерпуль" с тем же счетом результативно съездил в Германию к франкфуртскому "Айнтрахту". А вот в другом немецком городе – Мюнхене – косить всех без разбора продолжает "Бавария". На сей раз пострадал "Брюгге" – 4:0.

А вот в главном матче среды – битве мадридского "Реала" и "Ювентуса" – в плане счета было скромнее. Для победы команде Хаби Алонсо хватило одного мяча: вингер "сливочных" Винисиус крутил позвонки соперникам в штрафной и угодил в дальнюю штангу, а на добивание коршуном налетел Джуд Беллингем.

С остальными результатами третьего тура можно ознакомиться на сайте УЕФА.

Турнирные перипетии

Фото: AP Photo/Alastair Grant

В первой восьмерке, которая дает право на прямой выход в 1/8 финала, сразу у пяти команд 100-процентный набор очков. По три победы в трех играх одержали ПСЖ, "Бавария", "Интер", "Арсенал" и мадридский "Реал". При этом выше всех по дополнительным показателям идут парижане.

По семь баллов у дортмундской "Боруссия" и "Манчестер Сити": первые в третьем туре результативно съездили в гости к "Копенгагену" (4:2), вторые спокойно убаюкали "Вильярреал" (2:0) за счет голов Эрлинга Холанда и Бернарду Силвы уже в первом тайме.

На восьмой же строчке с шестью очками пока находится "Ньюкасл", однако команда Эдди Хау обгоняет сразу шесть соперников с тем же активом в копилке лишь по доппоказателям. Причем в этой солидной компании, где есть такие могучие ребята, как "Барселона", "Челси" и "Ливерпуль", оказался и "Карабах". Азербайджанцы, сенсационно начавшие Общий этап с двух побед, здорово сыграли и в дебюте третьего боя, забив на выезде "Атлетику" из Бильбао уже на 1-й минуте. Но яростная публика на местном стадионе "Сан-Мамес" давила и соперников покрупнее, да и классом соперник все же повыше, поэтому итоговые 3:1 в пользу испанцев не выглядят стечением обстоятельств.

Если же заглянуть в зону вылета, где находятся команды с 25-е по 36-е место, там можно обнаружить даже матерых европейских грандов. В частности, в плей-офф пока не попадает "Ювентус", который выбил себе всего два очка в трех играх. Столько же – у "Байера", но он еще ниже "старой синьоры" из-за худших дополнительных показателей. Также два балла у "Монако", которому в матче третьего тура против "Тоттенхэма" (0:0) не помогло даже возвращение в строй после травмы Александра Головина.

При этом в подвале таблицы есть как минимум один клуб, у которого был повод порадоваться малому. Дебютант Лиги чемпионов казахстанский "Кайрат" заработал первый исторический для себя балл, сыграв дома вничью с другим новичком турнира кипрским "Пафосом" 0:0. Правда, хозяева не смогли дожать соперника, который играл в меньшинстве аж с 4-й минуты.

А вот кому точно не до улыбок, так это "Бенфике" и "Аяксу": только у них ноль очков после трех встреч. А у амстердамцев еще и разница забитых и пропущенных мячей – 1:11.

Герои и антигерои

Фото: AP Photo/Joan Monfort

Одно из главных действующих лиц третьего тура – форвард "Баварии" Харри Кейн, который стал автором одного из мячей в ворота "Брюгге". Это уже 20-й гол англичанина в 12-ти играх за клуб во всех турнирах с начала сезона: по данным Opta, даже Лионель Месси и Криштиану Роналду не добирались до этой бомбардирской отметки настолько стремительно.

Недюжинные снайперские навыки проявил и полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес, оформивший хет-трик в игре против "Олимпиакоса". Именно он стал первым испанцем за всю историю каталонского клуба, кому удалось забить три мяча в одной встрече Лиги чемпионов.

А вот "Челси" в матче с "Аяксом" добился уникального достижения благодаря трем своим проспектам – Марку Гиу, Эстевао и Тайрику Джорджу, каждому из которых нет и 20-ти. Лондонцы стали первым клубом в истории ЛЧ, в составе которого три тинейджера забили в одной игре.

Если упоминать молодежь, нельзя пройти и мимо 17-летнего полузащитника "Баварии" Леннарта Карла, оформившего дебютный для себя гол не только в турнире, но и во взрослой карьере в целом. Достижение, далекое от фантастического, но только в рамках глобальной футбольной истории: для самого молодого парня оно наверняка сейчас дороже всего на свете.

Главным же антигероем третьего игрового дня, пожалуй, стал украинский защитник ПСЖ Илья Забарный. За 37 проведенных на поле минут против "Байера" новичок французского клуба, перешедший из "Борнмута" за 63 миллиона евро, заработал два пенальти в свои ворота и схлопотал красную карточку. За такое ужасное выступление Забарный получил от портала Flashscore одну из самых низких оценок за всю историю его существования – 3,3. При этом как только защитника турнули с поля, ПСЖ сразу забил трижды за семь минут.

Что касается россиян, третий тур сложился для них не слишком удачно. Как мы уже проговорили выше, Матвей Сафонов продолжает ждать своего шанса в ПСЖ, а Александр Головин пока только набирает форму и не смог отличиться результативными действиями против "Тоттенхэма".

Еще один россиянин, но с кучей паспортов других стран, – голкипер норвежского "Буде-Глимт" Никита Хайкин, традиционно вышел в старте против турецкого "Галатасарая" и разделил со своей командой горечь поражения 1:3. Причем дубль в его ворота сделал нигериец Виктор Осимхен, чья трансферная стоимость составляет 75 миллионов евро. Для сравнения, весь состав норвежского клуба в сумме оценивается примерно в 60. А вот у россиянина Егора Сорокина из "Кайрата" настроение куда лучше: в том числе благодаря его усилиям в центре обороны клуб из Казахстана заработал первое очков в копилку.

Следующие игры турнира состоятся 4 и 5 ноября. Причем в первый же день нас ждут два мегапротивостояния – ПСЖ против "Баварии" и "Ливерпуль" против "Реала".

