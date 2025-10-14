Карпин прокомментировал крупную победу сборной России над Боливией

14 октября сборная России по футболу дома переиграла команду Боливии со счетом 3:0. Голы на свой счет записали Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Таким образом, национальная команда впервые в истории переиграла соперника из Южной Америки. О яркой победе подопечных Валерия Карпина расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В гости к сборной России по футболу приехал соперник, который в отборе на чемпионат мира 2026 года обыграл таких южноамериканских топов, как Бразилия и Колумбия (оба раза – по 1:0), а также сыграл вничью с Уругваем (0:0). Правда, у себя дома, на стадионе, расположенном примерно на 4 000 метров над уровнем моря, где соперник буквально задыхается на футбольном поле. На выезде команда Оскара Вильегаса выглядит не так мощно, но тем не менее, продолжает биться за поездку в США, Канаду и Мексику, попав в межконтинентальные стыковые игры.

А вот наша национальная команда не играла против соперников из Южной Америки долгих семь лет. В последний раз это было на домашнем чемпионате мира 2018 года, когда сборная тогда еще Станислава Черчесова разгромно уступила Уругваю 0:3. Россия в принципе никогда не обыгрывала соперников из этой части планеты. Зато наши клубы показали, каково это: пока Боливия тренировалась в Москве, команда в закрытом режиме провела спарринг с "Локомотивом" и уступила "железнодорожникам" 0:3.

При этом у команды теперь уже Валерия Карпина продолжает длиться беспроигрышная серия, которая продолжилась в минувшую пятницу после матча против Ирана в Волгограде (2:1). И уже по итогам первого тайма встречи с Боливией в Москве появились все основания считать, что в копилку добавится еще одна виктория.

Особенно первую половину первой 45-минутки сборная России владела территориальным преимуществом и временами разрывала соперника за счет прессинга, лихой комбинационной игры и точнейших передач из глубины. До перерыва удалось забить дважды. Для начала на 18-й минуте после розыгрыша в штрафной форвард "Динамо" Иван Сергеев покатил на пустые ворота вингеру "Ахмата" Лечи Садулаеву – 1:0. Правда, перед этим защитник "Балтики" и дебютант сборной Мингиян Бевеев выбросил мяч из аута метров на 10 ближе к воротам, чем взбесил скамейку соперника. А на 43-й полузащитник "Атланты Юнайтед" и капитан сборной в этом матче Алексей Миранчук добил мяч в сетку после дальнего выстрела экс-партнера по "Локомотиву" Дмитрия Баринова – 2:0.

Боливия же довольно редко добиралась до владений голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева, однако требование Карпина начинать атаки от ворот через розыгрыш мяча не раз приводили к потерям. В одном из эпизодов Агкацев и вовсе замешкался, попав под прессинг оппонента, и сфера едва не очутилась в сетке. В остальном же – без нерешаемых задач.

Второй тайм прошел в схожем ключе. Пожалуй, единственное существенное отличие – только один гол за 45 минут вместо двух. На 57-й минуте Алексей Миранчук фирменной левой выдал конфетный пас в штрафную, где Дмитрий Баринов и Иван Сергеев остались вообще без опеки. Опорник "Локо" скинул головой на нападающего "Динамо", а тот вмазал мяч в створ – 3:0.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

При этом по-настоящему эффектный эпизод случился и в исполнении сборной Боливии. А, точнее, одного ее игрока: Мигуелито (между прочим, с семью голами в отборе на ЧМ уступил в гонке бомбардиров лишь Лионелю Месси) подхватил сферу на фланге и, смещаясь к центру, прошел целую ораву российских футболистов и пальнул с рикошетом над перекладиной. Позже пришлось по-настоящему вступить в игру и Агкацеву, потащившему мощный выстрел от Мойсеса Вильрроэля.

В остальном же – полный контроль ситуации подопечными Карпина и закономерная первая в истории сборной России победа над соперником из Южной Америки. Плюс новая зарубка в беспроигрышной серии – классная финальная точка октябрьского сбора национальной команды. Дома сборная России не уступает никому аж с 2021 года, и общая разница забитых и пропущенных мячей за 17 проведенных матчей в это время – 56:2.

Валерий Карпин сказал на пресс-конференции, что первый тайм ему понравился больше второго. Наставник сборной России связал разбалансировку в первую очередь с уже добытым ранее преимуществом, которое уже не диктовало так рьяно идти вперед. В то же время специалист остался доволен и теми, кто сыграл с первых минут, и теми, кто вышел со скамейки.

Также Карпин подчеркнул, что Боливия выглядела на поле так, как и ожидал тренерский штаб сборной России.





Валерий Карпин главный тренер сборной России по футболу У игроков из Южной Америки есть свой стиль, они хорошо работают с мячом. Футболисты Боливии показали это во время матча, плюс соперник пытался выходить из обороны за счет дриблинга и коротких передач. Думаю, будущие матчи с командами из Южной Америки тоже будут интересными и познавательными.

Теперь футболисты сборной России во главе с ее рулевым разъедутся по клубам, чтобы примерно через месяц собраться вновь. Впереди – еще два латиноамериканских соперника: 12 ноября примем Перу в Санкт-Петербурге, а 15-го – Чили в Сочи.

