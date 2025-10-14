Россия обыграла Боливию в товарищеском мачте по футболу

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Сборная России по футболу обыграла команду Боливии, с которой встретилась впервые в истории. Товарищеский матч состоялся на московском стадионе "Динамо" имени Льва Яшина.

Встреча закончилась со счетом 3:0. Голы забили Лечи Садулаев (18-я минута), Алексей Миранчук (43) и Иван Сергеев (57).

Россию также представляли Станислав Агкацев ("Краснодар"), Мингиян Бевеев ("Балтика"), Матвей Лукин, Игорь Дивеев, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк (ЦСКА) и Дмитрий Баринов ("Локомотив").

Среди противников из Боливии – Карлос Лампе ("Боливар"), Роберто Фернандес (российский "Акрон"), Луис Акин (саудовский "Аль-Таи"), Леонардо Сабала (мексиканский "Канкун"), Диего Медина и Хосе Мартинес (болгарский "ЦСКА-1948"), Робсон Матеус ("Олвейс Реди"), Габриэль Вильямиль (эквадорский "ЛДУ Кито"), Мигель Терсерос (бразильский клуб "Америка Минейро"), Генри Вака ("Ориенте Петролеро"), Энцо Монтейро (латвийская "Ауда").

Ранее сборная России по футболу одержала победу в товарищеском матче с иранской командой. Встреча прошла на "Волгоград-Арене" и завершилась со счетом 2:1. Первый гол был забит нападающим Дмитрием Воробьевым на 22-й минуте, а второй – полузащитником Алексеем Батраковым на 70-й минуте.