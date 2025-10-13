Семейный фестиваль футбола "Гол фест" пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Семейный фестиваль футбола "Гол фест" пройдет на стадионе "Авангард" в Москве. Мероприятие состоится 26 октября, сообщает телеграм-канал столичного департамента спорта.

В рамках фестиваля пройдет "Кубок маленьких чемпионов" для детских команд в возрасте от 10 до 12 лет. Также посетителей ждут мастер-классы от звезд футбола и блогеров, интерактивные спортивные площадки, автограф-сессии и фуд-корт.

Для участия необходима предварительная регистрация на сайте master-class.mso.mossport.ru.

Как сообщалось ранее, в Москве завершилась серия забегов в рамках полумарафона "Моя столица". Стартовые и финишные линии находились на Университетской площади. Мероприятие собрало свыше 15 тысяч спортсменов из 80 регионов России и аналогичное количество болельщиков.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья организаторы провели инклюзивный "Забег безграничных возможностей" на 600 метров.