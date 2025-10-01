Месяц игровых видов спорта пройдет в столице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Месяц игровых видов спорта пройдет в Москве, передает портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что для гостей и жителей города подготовили серию бесплатных мероприятий, которые состоятся на различных площадках.

В частности, 11 октября с 12:00 до 13:00 в спорткомплексе (СК) "Ника" пройдет мастер-класс по волейболу. Мероприятие доступно для участников в возрасте от 7 лет. 15-го числа с 15:00 до 17:00 в СК "Красный Октябрь" будет проводиться занятие по баскетболу для детей от 10 до 16 лет.

Кроме того, 19 октября с 14:00 до 16:00 в павильоне № 27 "Физкультура и спорт" на ВДНХ юных горожан и их родителей приглашают посетить спортивно-образовательное мероприятие "Путь мастера". На этой же площадке 25 октября с 11:00 до 16:00 пройдет костюмированный забег для взрослых.

На следующий день с 10:00 до 15:00 на стадионе "Авангард" состоится семейный фестиваль футбола и активного образа жизни "Гол-фест". Для участия необходима предварительная регистрация, количество мест ограничено.

Также в Москве продолжается новый сезон проекта "Спортивные выходные". До 28 декабря для горожан проведут бесплатные тренировки, которые пройдут в популярных местах города, включая ВДНХ, Северный и Южный речные вокзалы. Основные дисциплины – йога, растяжка, танцевальные и функциональные тренировки, фитрок, зумба-тонинг и джампинг.

