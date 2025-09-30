Фестиваль бега и полумарафон "Моя столица" пройдут в Москве 4–5 октября

Фото: пресс-служба соревнований "Моя столица"

Фестиваль бега и полумарафон "Моя столица" пройдут в выходные, 4 и 5 октября, на Воробьевых горах, передает портал мэра и правительства Москвы.

В субботу ожидается забег на 5 километров, детские забеги на 300 и 600 метров, а также забег на дистанцию 600 метров среди участников с ограниченными возможностями здоровья "Забег безграничных возможностей".

Забег на 10 километров и полумарафон на 21,1 километра состоятся в воскресенье. При этом состязания пройдут не только в рамках индивидуального зачета – спортсмены смогут посоревноваться в составе клубов.

В частности, для главных беговых сообществ страны проведут "Клубный чемпионат", в рамках которого команды поборются за призовой фонд 850 тысяч рублей в номинациях на двух дистанциях, а также за самую многочисленную команду. Победители получат переходящий кубок чемпионата.



Старт и финиш полумарафона расположатся на Университетской площади. Впервые трассы на 5, 10 и 21,1 километра войдут в один круг. Например, дистанция на 5 километров пройдет по улице Косыгина. Набор высоты по маршруту забега составит 41 метр.

Аналогично трасса на 10 километров пройдет по улице Косыгина, но продолжится поворотом через проспект Вернадского. Здесь набор высоты составит уже 76 метров.

Самая длинная полумарафонская дистанция протянется от Университетской площади до проспекта Вернадского, далее – по Лужнецкому метромосту до Хамовнического Вала. Затем спортсмены пробегут по Лужнецкой набережной, а после разворота – по Фрунзенской набережной до Крымского моста.

К финишу участники полумарафона будут возвращаться по Фрунзенской набережной, Лужнецкому метромосту, повернут на проспект Вернадского, далее они пробегут по улице Косыгина до Университетской площади. Итоговый набор высоты составит 116 метров.

Вдоль всего маршрута подготовлены 10 точек поддержки, каждая из которых будет символизировать города Золотого кольца России, включая Тутаев, Мышкин, Переславль-Залесский, Кострому, Иваново, Рыбинск, Углич, Ярославль, Ростов Великий и Москву.

Трасса для участников мероприятия "Забег безграничных возможностей", которое состоится уже в восьмой раз, расположится вблизи стартово-финишного городка на Университетской площади. Ожидается, что в забеге примут участие свыше 100 человек, включая воспитанников интернатов и школ адаптивной физкультуры.

Кроме того, представители паралимпийской сборной по лыжным гонкам, биатлону и легкой атлетике примут участие в забегах на 5 и 10 километров наряду с любителями и профессионалами. Также к состязаниям "Моя столица" вновь присоединятся подопечные фонда "Больше, чем можешь".



Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В связи с проведением полумарафона ряд улиц и набережных будут закрыты для проезда. Поэтому водителей попросили быть внимательнее и заранее строить маршрут с учетом временных ограничений. На перекрытых участках будет запрещено парковаться с 00:01 4 октября до окончания мероприятия.

С 09:00 1 октября до 22:00 5 октября закроют для движения Университетскую площадь от Университетского проспекта до улицы Косыгина, а также парковочный карман на углу площади и улицы Косыгина. Также 4-го числа нельзя будет проехать по нескольким участкам улицы Косыгина: с 08:00 до 14:00 – между Мичуринским проспектом и проспектом Вернадского, а с 08:00 до 13:00 – от проспекта Вернадского до дома № 2 на улице Косыгина.

Кроме того, 5 октября в период с 08:00 до 16:00 будут закрыты улица Косыгина на участке от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта, Мичуринский проспект от дома № 6 до улицы Косыгина, а также боковой проезд проспекта Вернадского от съезда к Московскому дворцу пионеров до улицы Косыгина.

В тот же день с 09:00 до 16:00 нельзя будет проехать по проспекту Вернадского и Лужнецкому метромосту – движение перекроют в направлении центра от Университетского проспекта до улицы Хамовнический Вал.

С 09:30 до 13:00 закроют съезд с Лужнецкого метромоста на Хамовнический Вал, а также Хамовнический Вал в направлении Фрунзенской набережной от съезда с метромоста до Фрунзенской набережной. Аналогично перекроют Фрунзенскую набережную от Лужнецкой набережной до Крымского проезда и Лужнецкую набережную от Фрунзенской набережной до улицы Лужники.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что около 6,5 миллиона человек стали участниками и зрителями спортивных мероприятий, которые проходили в Москве. Например, в проектах "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район" занимались больше 215 тысяч горожан, а на фестивале настольного тенниса в "Лужниках" одновременно играли 5 167 человек.

