Более 15 тыс спортсменов приняли участие в полумарафоне "Моя столица"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве завершилась серия забегов в рамках полумарафона "Моя столица". За 4 и 5 октября мероприятие собрало свыше 15 тысяч спортсменов из 80 регионов России и аналогичное количество болельщиков. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Стартовые и финишные линии находились на Университетской площади. В субботу взрослые участники соревновались на дистанции в 5 километров, а дети пробежали 300 и 600 метров.

Кроме того, для людей с ограниченными возможностями здоровья организаторы здоровья провели инклюзивный "Забег безграничных возможностей" на 600 метров. Во второй день участники соревновались на дистанциях 10 и 21,1 километра. Спортсмены выступали индивидуально и в составе клубов.

Причем в этом году впервые прошел "Клубный чемпионат" для ведущих беговых сообществ России.

Полумарафон "Моя столица" стал завершающим этапом ежегодной серии "Бегом по Золотому кольцу". Это событие вошло в число ключевых мероприятий бегового сезона.

В этом году на трассе были установлены знаки с изображениями городов Золотого кольца России. Станции поддержки были украшены символами Тутаева, Мышкина, Переславля-Залесского, Костромы, Иванова, Рыбинска, Углича, Ярославля, Ростова Великого и Москвы.

Также 5 октября состоялся традиционный кросс "Лисья гора", который прошел на территории Битцевского леса. Спортсмены преодолевали дистанции в 2, 4, 6 и 8 километров по пересеченной местности. В мероприятии приняли участие почти тысяча человек.

Ранее более 22 тысяч людей посетили первый Московский детский велофестиваль. В заездах от 700 метров до 5,6 километра приняли участие 10,7 тысячи детей. Их возраст составлял от 4 до 16 лет.