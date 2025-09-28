Более 22 тысяч человек посетили первый Московский детский велофестиваль

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Более 22 тысяч людей посетили первый Московский детский велофестиваль, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Заместитель мэра Максим Ликсутов выразил уверенность в том, что праздник, построенный на любви к детям и направленный на безопасность поездок, станет ежегодным.

Кроме того, в заездах от 700 метров до 5,6 километра приняли участие 10,7 тысячи детей. Их возраст составлял от 4 до 16 лет. В дни фестиваля, 27 и 28 сентября, также проходила насыщенная развлекательная программа, например, артисты московского цирка Никулина представили интерактивное шоу с групповыми и сольными номерами.

Ранее стало известно, что спортивные площадки "Московских сезонов" в период с 1 мая по 14 сентября посетили более 80 тысяч человек. Самыми популярными стали локации в районах Лосиноостровский, Щукино, Косино-Ухтомский и Митино. На одних площадках можно было сыграть в стритбол и падел-теннис, а на других – опробовать современные скейтпарки. Для тех, кто хотел научиться делать трюки на скейтборде и самокате, провели около 1,3 тысячи бесплатных тренировок.

