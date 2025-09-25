Открытые бассейны продолжили работу на двух площадках "Московских сезонов"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Бассейны под открытым небом продолжили работу на двух площадках "Московских сезонов". Два из них доступны для посещения на улице Перерве и один – на Ключевой улице, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В зонах отдыха установлены современные перголы – цельные модульные системы, закрывающие пространство сверху и по бокам. Это дает возможность комфортно проводить время, не опасаясь дождя и ветра.

Внутри конструкций гости могут свободно перемещаться, также там есть дополнительный обогрев. Безопасность по вечерам обеспечивает освещение.

Вода в каждой из чаш проходит фильтрацию и подогревается, что позволяет взрослым и детям плавать в чистом и теплом бассейне в период похолодания.

В стоимость билета входят шезлонги, зонты, душевые стойки, санузлы, столики и камеры хранения. На площадках работают бары с закусками и безалкогольными напитками, а в пунктах проката можно купить одноразовые тапочки и надувные нарукавники.

Бассейны открыты по сеансам: с 09:00 до 10:30, с 11:00 до 14:00, с 14:30 до 17:30 и с 18:00 до 21:00.

Открытые бассейны работали в столице в рамках проекта "Лето в Москве". В теплое время года их посетили почти 200 тысяч человек. Чаши располагались в парках Фили, 50-летия Октября, имени Юрия Лужкова, "Кузьминки-Люблино", "Сокольники" и других.