Бассейны в столичных парках закрылись на зимнюю консервацию

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В Москве специалисты приступили к консервации открытых бассейнов на зимний период. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"С 1 июня водные локации, открывшиеся на 12 парковых территориях, несмотря на прохладную и дождливую погоду, посетили почти 200 тысяч человек", – рассказал руководитель департамента Алексей Фурсин.

По его словам, с 2023 года количество таких бассейнов в Москве увеличилось почти в три раза. Кроме того, отдыхать можно было в специально обустроенных зонах у воды, таких как Пионерский пруд в Парке Горького или в Серебряном бору.

Также в этом году в рамках проекта "Лето в Москве" работали 14 бассейнов на свежем воздухе. Локации были открыты в парках Фили, 50-летия Октября, имени Юрия Лужкова, "Кузьминки-Люблино", "Сокольники", "Красная Пресня", "Ходынское поле", Измайловском, "Митино", "Дубки", "Серебряный бор" и "Москворецкий".

Наибольшей популярностью этим летом пользовались зоны отдыха в парке "Ходынское поле", ландшафтных парках "Митино" и "Серебряный бор". Все бассейны оборудовали многоступенчатой системой очистки воды.

Среди новинок сезона – тренажер для серферов "Искусственная волна" в парке "Ходынское поле", обновленные пляжи № 2 и 3 парка "Серебряный бор" с шезлонгами, теневыми навесами, раздевалками и душевыми, а также занятия по сап-кроссу.

В обновленном Парке Горького, помимо пляжных развлечений, организовали пилатес, йогу, зарядки на сап-бордах, выступления музыкантов и артистов театральных мастерских.

