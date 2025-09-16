С начала 2025 года в Москве возведены 58 объектов социнфраструктуры

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве с января 2025 года построили 58 зданий социальной инфраструктуры. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как пояснил вице-мэр, работы были проведены за счет бюджетных и внебюджетных средств. Общая площадь объектов составила почти 480 тысяч квадратных метров.

"Из них примерно 90 тысяч квадратных метров – объекты здравоохранения. За восемь месяцев текущего года в Москве также возвели 41 образовательный и шесть спортивных объектов", – сказал Ефимов.

По его словам, благодаря новым школам и детсадам в столице появилось более 17 тысяч мест.

При этом строительство ведется как в уже сложившихся районах, так и рядом с новой жилой застройкой. Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что девелоперы с начала года построили 35 соцобъектов.

"К примеру, в районе Бирюлево Восточное появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Площадь пятиэтажного здания составила более 7 тысяч квадратных метров", – отметил он.

Строительство шло под контролем Мосгосстройнадзора. Как подчеркнул председатель комитета Антон Слободчиков, инспекторы провели суммарно более 400 выездных проверок.

Ранее сообщалось, что в Останкинском районе столицы откроют детский сад по льготной программе аренды. Инвестору необходимо оснастить помещения оборудованием и начать работу не позднее 6 месяцев со дня заключения договора. Если зданию требуется капремонт, то сделать это следует в течение 18 месяцев.