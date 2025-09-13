Путин и Собянин открыли в Москве новый комплекс больницы святого Владимира

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Сергей Собянин и Владимир Путин в рамках празднования Дня города открыли в Москве новый многопрофильный комплекс Детской городской клинической больницы (ДГКБ) святого Владимира.

"В следующем году исполняется, если не ошибаюсь, 150 лет этой больницы, юбилей. Я надеюсь, что в этот юбилей коллектив уже переселится и начнет принимать пациентов в новом корпусе, который мы сегодня вводим", – сказал Собянин.

В свою очередь, главный врач больницы Сергей Заварохин поблагодарил мэра и президента за внимание, которое оказывается сфере здравоохранения.

"Разрешите от лица всего коллектива выразить искреннюю признательность за создание этого уникального комплекса, медицинского уникального комплекса. Теперь в нем есть все необходимое для оказания медицинской помощи нашим маленьким пациентам на самом современном медицинском оборудовании и применяя новые, самые современные технологии на сегодня", – отметил Заварохин.

Новый комплекс ДГКБ святого Владимира 13 сентября принял первых пациентов. Здание площадью 58 тысяч квадратных метров построили с использованием энергоэффективных материалов и технологий, а также современных решений по устройству светопрозрачных конструкций и архитектурной подсветки.

Во время строительства специалисты активно задействовали технологии информационного моделирования (ТИМ). Например, для воздушного сканирования объекта применили технологичный дрон, для наземного – лазерный электронный тахеометр. Полученные данные визуализировались в информационной системе "цифрового двойника", что позволило системно производить оценки отклонений от проекта.

Одной из особенностей комплекса стал диагональный фасад вдоль улицы Матросская Тишина. Первый этаж выполнили из витражных конструкций, а фасадные рустованные пилоны сделали из алюминия и покрасили под натуральный камень.

В здании создали три стеклянных атриума. Высота каждого составляет свыше 30 метров, а общая площадь остекления превышает 3,4 тысячи "квадратов". С 2-го по 6-й этаж сделали витражное остекление с выходом в зоны атриумов. Помимо этого, на этажах есть открытые переходы, откуда открывается вид на центральный вестибюль больницы.

Внутреннюю планировку комплекса выполнили с учетом современных требований медицинской логистики. В здании сосредоточили все виды диагностических и терапевтических процедур.

В интерьере используется тема четырех стихий – огня, воды, земли и воздуха. Входную группу сделали большой и свободной, а рядом со зданием установили арт-объекты из переработанного пластика в виде животных.

На крыше больницы располагается вертолетная площадка, благодаря чему врачи могут принимать пациентов в тяжелом состоянии и направлять их в противошоковый зал или экстренную операционную.

Пациенты, доставленные бригадами скорой помощи, будут попадать в приемное отделение или отделение реанимации. Вся диагностика будет проводиться по принципу "врач к пациенту".

Всего в новом комплексе 570 коек. Также внедрены технологии стационара кратковременного пребывания и дневного стационара.

Для детей подготовили комфортные палаты. В них есть все для совместного пребывания ребенка и мамы или самостоятельного пребывания для тех, кто постарше. В частности, для мам предусмотрели кровати. Более того, в каждой палате есть душ, телевизор и санузел.

В здании сделали многочисленные игровые пространства. На всех этажах оборудовали комнаты отдыха для родителей, отдельные помещения для общения пациентов с врачами, а также зоны отдыха для медперсонала. На прилегающей территории сделали детскую площадку, установили скамейки и высадили растения.

В комплексе будут работать более тысячи специалистов. Там разместили 20 отделений стационара, в том числе ведущие подразделения больницы – отделения челюстно-лицевой, торакальной и сосудистой хирургии, нейрохирургии, травматолого-ортопедическое, уроандрологическое и другие. Также будет открыто отделение трансфузиологии.

Помимо этого, в больнице будет функционировать Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа. Это позволит применять методы заместительной почечной терапии для лечения новорожденных и детей до 18 лет.

Для комплекса закупили новое медоборудование, включая два аппарата МРТ, шесть стационарных и семь мобильных рентгенодиагностических комплексов, шесть рентген-аппаратов С-дуга и ангиограф.

Для работы хирургов оборудовали 15 суперсовременных операционных, в том числе девять операционных общехирургического профиля, одну гибридную ангиографическую и пять малых.

Будут работать клинико-диагностическая, бактериологическая и патоморфологическая лаборатории. Это даст возможность значительно расширить спектр выполняемых исследований, которые необходимы для постановки диагноза и выбора тактики лечения.

Медучреждение является клинической базой для 10 кафедр ведущих медвузов. Для проведения занятий в комплексе оборудовали специальные аудитории и учебные залы.

В кабинетах врачей установили компьютеры, подключенные к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), а также оборудовали системы видеонаблюдения, вентиляции и кондиционирования.

ДГКБ святого Владимира будет работать по принципу "цифрового госпиталя". Это значит, что вся информация о диагностике и лечении пациентов будет обрабатываться в электронном виде. Родители детей смогут мониторить ход лечения ребенка онлайн посредством электронной медкарты.

Проект больницы в 2023 году признан лауреатом премии Москвы в области архитектуры и градостроительства в номинации "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта здравоохранения и защиты населения".

Ранее завершилась реконструкция детско-взрослой поликлиники в столичном районе Северном. В ходе работ специалисты обновили фасад, заменили инженерные системы и лифты, установили пандусы и сделали современную навигацию.

Кроме того, в здании поставили новую медтехнику, благодаря чему врачи смогут использовать современные виды диагностики для обследования пациентов.