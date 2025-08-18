Более 7,2 га земли выделила Москва для возведения 6 объектов здравоохранения

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 7,2 гектара земли предоставил город для реализации шести масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в сфере здравоохранения, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр уточнил, что выделенные участки находятся на западе, северо-западе и юго-востоке Москвы. Общая площадь будущих медучреждений превысит 170 тысяч квадратных метров. Эти проекты в настоящее время находятся на разных стадиях реализации. Открытие новых медкомплексов позволит создать новые рабочие места для врачей, медсестер, административного персонала и других.

Глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что в Раменках появятся два современных медцентра. Их суммарная площадь составит 91 тысячу "квадратов". Для строительства объектов на Мосфильмовской и Минской улицах инвесторам выделили более 3,4 гектара земли.

На западе Москвы запланировано возведение реабилитационно-медицинского центра со спортивным кластером. Для этого город предоставил на 9-й Чоботовской аллее свыше 2,4 гектара земли.

На улице Лобачевского для расширения медцентра предоставлено почти 0,3 гектара земли. Новое здание площадью 9,4 тысячи "квадратов" вместе с основным корпусом составит единый амбулаторно-диагностический и госпитальный медицинский комплекс.

Еще один участок площадью свыше 0,5 гектара выделили на улице Хлобыстова в районе Выхино-Жулебино. Там построят подстанцию скорой помощи, площадь которой превысит 5,5 тысячи "квадратов".

Ранее в Зеленограде открылась новая детская поликлиника. Она рассчитана на 320 пациентов в смену. Здание возвели за счет городского бюджета. Оно находится рядом с жилыми домами, в пешей доступности от станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково.