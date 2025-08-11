Более 1 000 онкобольных получили помощь в первом московском кардиоонкологическом центре

Более 900 мультидисцилинарных консилиумов и свыше 1 500 консультаций провели врачи в первом в Москве кардиоонкологическом центре. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Центр запустили на базе клинической больницы имени Юдина в октябре прошлого года. Здесь помогают онкобольным пациентам, у которых могут развиться проблемы с сердцем из-за терапии. Врачи разных профилей, онкологи и кардиологи, принимают решения совместно. Это позволяет комплексно оценить возможные риски и выработать действенный подход к лечению.

