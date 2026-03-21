Временные ограничения ввели в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Сроки действия ограничений не уточняются.

Аналогичные ограничения действовали в аэропорту Внуково вечером 20 марта. Тем же вечером они были сняты.

До этого ограничения вводились в столичных авиагаванях 16 марта. Их сняли спустя сутки. Прием и отправку гражданских самолетов возобновили 17 марта.