Российские ученые разработали тест на пять опасных инфекций

Фото: 123RF/angellodeco

Ученые Роспотребнадзора создали комплексный тест на выявление сразу пяти опасных инфекций. В их число вошли чума, холера, сибирская язва, бруцеллез и туляремия, сообщила пресс-служба ведомства.

"Разработка велась в рамках реализации федерального проекта "Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)", – подчеркнул Роспотребнадзор.

Новый тест сможет фиксировать возбудитель одной из пяти инфекций за 60 минут. Он обладает высокой точностью, благодаря чему удастся выявлять минимальное число микробных клеток.

"Это открывает новые горизонты для обследования контактных лиц и предотвращения вспышек заболеваний. Хотя в России ситуация с этими инфекциями остается стабильной и контролируемой, риски их завоза из-за рубежа сохраняются", – говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что создание подобных решений представляет жизненную важность.

