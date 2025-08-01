Минздрав зарегистрировал российскую вакцину против рака мочевого пузыря

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Минздрав России зарегистрировал вакцину для иммунотерапии рака мочевого пузыря "Имурон-вак", которая была создана специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Об этом со ссылкой на директора Центра Александра Гинцбурга сообщает ТАСС.

По его словам, вакцина уже применяется в качестве иммунотерапии после операционного лечения рака мочевого пузыря, а также пользуется большим спросом в странах СНГ. В ближайшее время планируется отправка крупной партии в Армению.

Гинцбург отметил, что исследования препарата успешно завершились, и ученые получили дополнительные хорошие результаты. Они позволят специалистам иметь более ясную картину механизма действия вакцины.

Ранее стало известно, что российская вакцина от менингококка будет доступна в 2027 году. Препарат был разработан Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток. Сейчас вакцина находится на стадии клинических испытаний. К концу текущего года планируется подать досье на регистрацию препарата.

Помимо этого, более 70 миллионов вакцин для профилактики гриппа передадут российским регионам до конца ноября этого года. Они уже начали получать первые партии препарата "Ультрикс квадри". Всего будет поставлено 14,1 миллиона доз этого препарата.