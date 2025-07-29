Российская вакцина от менингококка станет доступна в 2027 году

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Российская вакцина от менингококка будет доступна в 2027 году, передает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Препарат был разработан Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток.

"Вакцина имеет уникальный состав, который включает серотипы A, C, Y, W, а также рекомбинантный компонент B, который вызывает тяжелый сепсис в 30% случаев заражения и является самым распространенным на территории России", – говорится в сообщении.

В ФМБА также уточнили, что сейчас вакцина находится на стадии клинических испытаний. К концу текущего года планируется подать досье на регистрацию препарата.

Ранее ФМБА подало в Минздрав документы для получения разрешения на применение вакцины от рака. Руководитель ведомства Вероника Скворцова заявляла, что уже подготовлены производственные площадки, на которых могут создаваться персонализированные онковакцины.

При этом она отметила, что в скором времени полностью решить проблему онкологических заболеваний не получится. Однако Скворцова подчеркнула, что их можно взять под контроль и "перевести в ранг управляемых хронических заболеваний".