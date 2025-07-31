Минздрав предложил продлить срок лечения пациентов с гипертонией до 12 месяцев

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Министерство здравоохранения предложило продлить срок лечения россиян с гипертонией. Соответствующее предложение ведомства опубликовано на портале проектов нормативно-правовых актов. Об этом сообщает RT.

Минздрав предлагает выделять на лечение гипертоников не 10 дней, а 12 месяцев. Кроме того, ведомство считает, что нужно расширить перечень диагностических процедур для пациентов с артериальной гипертензией и гипертоническим кризом.

В частности, министерство предлагает включить в список шесть новых процедур, в том числе рентгенографию грудной клетки и ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости.

Ранее Минздрав предложил врачам передавать медицинскую документацию врачебной комиссии в случае, если пациент четыре и более раз в год брал лист нетрудоспособности, то есть больничный.

По предварительным данным, предложенные нововведения коснутся примерно 1% от всех сформированных больничных в России.

Исключениями могут стать те листы нетрудоспособности, которые были взяты по уходу за ребенком и членами семьи, медицинской реабилитации, для получения медпомощи при социально значимых заболеваниях и болезнях, которые потребовали лечения методом заместительной почечной терапии.

