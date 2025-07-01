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01 июля, 14:41

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"Коммерсант": Минздрав разработает реестр пациентов с психиатрическими диагнозами

Минздрав разработает реестр пациентов с психиатрическими диагнозами – СМИ

Фото: 123RF/wavebreakmediamicro

Минздрав РФ разработает единый реестр, в котором будет содержаться информация обо всех пациентах, обращавшихся когда-либо за психиатрической помощью. Об этом сообщает "Коммерсант".

Как уточнили в ведомстве, инициатива поможет усовершенствовать статистику и планирование медицинской помощи. Начало работы реестра запланировано на 1 марта следующего года.

В список войдут сведения о пациентах с 12 категориями заболеваний, в том числе психическими расстройствами. В систему будут поступать данные о постановке на учет, госпитализации, опасных проявлениях болезни и принудительном лечении. Доступ к этим данным будет предоставлен не только медицинским работникам, но и сотрудникам МВД.

Врачи и правозащитники выразили обеспокоенность относительно данной инициативы. По их мнению, подобный список может нарушить принцип врачебной тайны, а правоохранительные органы получат доступ к личным данным пациентов, что может привести к дискриминации людей с такими расстройствами.

Также эксперты одной из организаций, помогающих людям с расстройствами аутистического спектра, обратили внимание на риски утечек информации и ее использования за пределами медицины. Они также усомнились в том, что информацию можно передавать третьим лицам, поскольку в реестре будут содержаться данные о большом перечне диагнозов.

При этом предполагается, что сведения пациентов будут храниться бессрочно. Это, в свою очередь, может стать причиной того, что люди не захотят обращаться за помощью, подчеркнули активисты.

Однако главный внештатный психиатр Минздрава Светлана Шпорт заявила, что в список будут включены в основном пациенты с тяжелыми расстройствами, склонные к опасным действиям. При этом доступ к информации будет строго регламентирован.

Между тем Федеральное медико-биологическое агентство подало в Минздрав документы для получения разрешения на применение вакцины от рака. По словам главы учреждения Вероники Скворцовой, уже подготовлены производственные площадки, на которых могут создаваться персонализированные онковакцины.

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