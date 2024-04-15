ТАСС: полиция и медики в РФ будут обмениваться данными о лицах с психрасстройствами

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Полиция в РФ начнет обмениваться с медиками данными об опасных лицах, страдающих психическими расстройствами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к комиссии кабмина, которая поддержала данную инициативу.

Проект разработан министерством здравоохранения РФ. Он предусматривает внесение изменений в законы "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", "О полиции", а также "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

Ранее СМИ сообщили, что сотрудников МВД могут обязать узнавать информацию о психически больных людях у их соседей и родственников.

Инициатива о присмотре за душевнобольными людьми поступила от представителя Генпрокуратуры РФ Ирины Ребриной. По ее мнению, такие меры должны приниматься в рамках обеспечения безопасности.