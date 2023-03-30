Душевнобольных в России могут начать контролировать через соседей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сотрудников МВД могут обязать узнавать информацию о психически больных людях у их соседей и родственников. Об этом сообщает газета "Известия".

Инициатива о присмотре за душевнобольными людьми поступила от представителя Генпрокуратуры РФ Ирины Ребриной. Она отметила, что полиция могла бы присматривать за больными гражданами только в рамках обеспечения безопасности.

"В состоянии, когда человек угрожает безопасности окружающих, ему сможет помочь только госпитализация в медицинское учреждение, но не полиция", – пояснил изданию психиатр-нарколог Даниил Петров.

По мнению психиатра, введение контроля может привести только к большему сопротивлению человека в плане обращения к специалистам и, как следствие, увеличит страх перед лечением расстройств.

Минздрав РФ вносил изменения в порядок диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими и затяжными психическими заболеваниями. Из изменений следует, что врачи-психиатры обязаны обращаться к сотрудникам полиции для предупреждения совершения противоправных действий со стороны пациентов.

"При этом инициативы, призванные ужесточить контроль за гражданами с психическими заболеваниями, начали появляться в связи с фактическим отсутствием в законодательстве каких-либо профилактических мер", – объяснил член Ассоциации юристов России Владимир Кузнецов.

Он добавил, что в этом случае речь идет не о профилактических действиях, а о несвоевременном контроле за ситуацией.

Юрист подчеркнул, что меры распространяются на всех пациентов из группы Д-5, в том числе и на тех, кто находится в ремиссии, но не может прекратить диспансерное наблюдение, при этом человек может уже находиться на удовлетворительном уровне социального функционирования.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предлагала разработать меры лечения и профилактики послеродовой депрессии. Она обратила внимание на то, что реальное количество страдающих от послеродовой депрессии женщин в несколько раз больше, чем официально подтверждено.

В качестве мер поддержки депутат предлагает проводить опросы среди матерей и обеспечить регулярный контроль за их состоянием на протяжении некоторого времени после родов.



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